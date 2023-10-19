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秋季蜂螫意外頻傳 醫師分享戶外遇蜂「2應3不」撇步自保

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
虎頭蜂攻擊性高，一旦被驚動常整巢成群攻擊。圖／報系資料照片
虎頭蜂攻擊性高，一旦被驚動常整巢成群攻擊。圖／報系資料照片

天氣轉涼適合出遊健行，不過近來多地頻傳虎頭蜂螫人事件，台北市立聯合醫院醫師鍾稟彥今指出，蚊蟲是秋天旅行常見困擾，民眾在山區或郊外須留意蚊蟲叮咬或蜂螫，遇到蜜蜂和虎頭蜂時應迅速、安靜離開，不要試圖驅趕、揮動手臂或跑開，降低驚擾蜂群攻擊，也分享4項蚊蟲預防撇步。

北市聯醫和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥指出，俗稱虎頭蜂的胡蜂比蜜蜂有較強的蜂毒性與攻擊性。因蜂群有領域性，民眾若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕、揮動手臂或跑開，避免驚擾蜂隻，引來蜂群攻擊，也建議戶外活動，避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。

他提醒，遭蜂螫者應盡速就醫、遵從醫囑治療，曾遭蜂螫者更要特別小心蕁麻疹、眼睛腫、呼吸不順等急性過敏反應，別因當下無不適就輕忽潛在過敏性休克、全身性毒性反應。及時治療蜂螫，大多不會留下後遺症，若不幸因蜂毒性致全身溶血、橫紋肌溶解併腎臟損傷或慢性腎衰竭，恐需終生洗腎。

鍾稟彥說，台灣郊區目前雖少有登革熱案例，仍須留意白線斑蚊出沒，症狀主要為突發性高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等。另外，恙蟲病的病媒恙蟎會停留郊外草叢，若遭具傳染性的恙蟎或幼蟲叮咬，經其唾液染病並不會直接人傳人，症狀如持續性高燒、頭痛、背痛、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂等。

他分享4招蚊蟲預防措施，穿著如長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；在戶外露營或住宿，使用蚊帳可有效保護自身免受蚊子叮咬；衣物及皮膚裸露部位，可塗抹含有DEET或Picaridin等防蚊成分的防蚊液體；離開草叢環境後，應盡速沐浴並更換全部衣物，避免恙蟎附著和叮咬，降低感染風險。

虎頭蜂 醫師

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