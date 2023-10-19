新北抽檢含葡萄糖胺保健食品 2款未標示含量

新北市消費者保護官今天表示，市售含葡萄糖胺成分的保健食品，品牌價格差距頗大，抽樣檢驗含量落差很大，另有「台鹽生技」與「天地合補」2款產品，則未標示葡萄糖胺含量。

新北市政府法制局消費者保護官室今天發布新聞表示，銀髮族常購買含葡萄糖胺成分的保健食品，但各品牌價格差距頗大，消費者常質疑，其品質及功能是否如業者所宣傳的保護功能。

新聞稿說，消保官從市面購入6件葡萄糖胺保健食品，委由台灣檢驗公司依衛生福利部公告檢驗方法，檢驗生菌數、鈉含量及人工甘味劑含量是否超標，及檢驗葡萄糖胺成分含量是否與標示相符合。

消保官說，本次採購抽樣檢驗的所有商品，都確實含有葡萄糖胺成分，但含量落差甚大，且各品牌價格也有很大差異。目前中央法規並未規範葡萄糖胺保健食品內所需最低含量、或含量多少可稱為「高單位」。

新聞稿說，有部分產品未標示葡萄糖胺含量，分別為「台鹽生技膠原葡萄糖胺MSM飲」及「天地合補高單位葡萄糖胺飲」。另其他有標示葡萄糖胺含量的商品，檢出葡萄糖胺含量都高於其標示的葡萄糖胺含量。

消保官表示，檢測結果，全數樣品生菌數皆符合「食品中微生物衛生標準」、宣稱「低鈉」樣品鈉含量皆未超過「包裝食品營養宣稱應遵行事項」，及全數樣品人工甘味劑皆未超過「食品添加物使用範圍及限量」。