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「昇豐128號」失聯船上6人至今未尋獲 運安會調查出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
我國籍「昇豐128號」鮪釣漁船2月18日2時於太平洋公海失聯。圖／漁業署提供
我國籍「昇豐128號」鮪釣漁船2月18日2時於太平洋公海失聯。圖／漁業署提供

我國籍「昇豐128號」漁船今年2月18日在太平洋公海失聯，船上6人（1台籍船長、5印尼漁工）至今未尋獲。國家運輸安全調查委員會近日發布調查報告指出，「昇」船發生非常變故可能與惡劣天候有關，當時海域風力6級轉8級，浪高4至5公尺，加上應急指位無線電示標（EPIRB）未啟動，增加救援困難度。

運安會表示，一艘總噸位40.93國籍昇豐128號漁船，2月18日約上午9點59分從屏東東港鹽埔漁港出海，預計前往太平洋帛琉與關島間水域執行捕撈作業，約下午2點43分監控系統（Vessel Monitoring System, VMS）斷訊，最後船位約在帛琉馬拉卡港西北方414浬海域處，至今「昇」船及船上6名船員均失蹤。

運安會報告指出，此次事故發生後，相關證據極為有限且事故海域無目擊者，歸類為第3級水路，指船舶於運作中發生事故，符合「重大水路事故範圍」，但因物證、人證等事實資料不足、證據滅失或無法取得，無法進行蒐證、分析及調查者。

運安會表示，「昇」船發生非常變故可能與惡劣天候有關，事故當天下午2點43分至3點43分，海域風力6級轉8級，浪高4至5公尺，該船可能遭遇湧浪襲擊導致船舶與船員失蹤，且應急指位無線電示標（EPIRB）因不明原因未啟動，增加救援行動困難度。

運安會

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