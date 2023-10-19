偏頭痛吃藥多年無解肉毒桿菌效奏 副作用...皺紋消失

醫界統計偏頭痛是最常見頭痛疾病，全台約每10個人就有1人偏頭痛，且女性患者人數是男性的3倍，也是許多神經科門診主要病患。有患者多年吃止痛藥，越吃越多最後還是無效，不得已就醫，沒想到打了肉毒桿菌竟然緩解，施打部位的皺紋也消失。

衛福部台南醫院、成大醫院神經科主治醫師吳牧韓指出，偏頭痛特徵是常單側或「搏動性」頭痛，活動時疼痛感比休息時更嚴重，有時還合併噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，發作時常影響日常生活。雖大部分偏頭痛靠止痛藥就能緩解症狀，但還是有人沒效，而且越吃越多吃到藥物依賴還是非常痛。

吳牧韓舉出台南醫院最近案例：40多歲偏巫小姐多年來每天都依賴藥物緩解頭痛，從診所或藥局幫她「包」的止痛藥、到日本藥妝店買的熱門頭痛藥、甚至眾人口耳相傳偏方都試過了，但頭痛絲毫沒有改善。

經神經科頭痛評估，已出現止痛藥物過度依賴，使得止痛藥越吃越沒效，讓偏頭痛更失控。經藥物治療減少過量止痛藥，加上健保給付的肉毒桿菌素注射療法治療，現在不必天天吃止痛藥也能正常生活，只偶爾頭痛厲害時才需吃藥，終於不必再過「藥罐子」的生活。

吳牧韓提醒如有下列情況，建議到神經科門診就診治療：一個月偏頭痛天數4天或更久、止痛藥效果不佳、頭痛嚴重影響生活、感覺特殊的頭痛或新發生頭痛等。醫師會處方預防藥物，搭配日常生活習慣調整，並請患者作「頭痛日記」來評估治療效果。

如每月多於15天頭痛，每次大於4個小時且持續3個月以上，就很可能已成慢性偏頭痛。口服藥物療效可能有限，這時可考慮健保申請使用肉毒桿菌素注射療法。

一旦通過可安排三個月一次、至少半年療程，在頭皮及肩頸特定部位注射藥物，有機會讓慢性偏頭痛嚴重度和頻率大幅降低，減少止痛藥與頭痛預防藥物使用，改善生活品質。