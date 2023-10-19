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台灣古城探秘：老派日曆引領孫志華探訪三貂角

聯合新聞網／ 台北訊

不厭亭位於臺102線公路上雙溪與九份交界處附近，可遠眺美景。
不厭亭位於臺102線公路上雙溪與九份交界處附近，可遠眺美景。

三貂角在新北貢寮，這裡有一座台灣本島最東邊的燈塔，明年版的「老派日曆」有一篇寫到古時候三貂角的功能及命名，意外促成聯合線上執行長孫志華到東北角的秘境小旅行。

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大約400年前，西班牙船艦從菲律賓抵達台灣東北角，相傳建立了聖地牙哥城堡，後來台灣人用西語發音譯成為今天的名字「三貂角」。舊時這裡是台北與宜蘭間的陸路通道，來往兩地必須翻山越嶺，孫志華老家在宜蘭，翻著日曆上熟悉的地名，日前從宜蘭北返時，放棄走雪隧，順著呂捷老師在日曆上的介紹，再走一遍貢寮、雙溪、平溪，一幕幕情景彷彿上演自己「光陰的故事」。

三貂角燈塔，為典型頂層外有環繞陽台之燈塔造型，臺灣最東邊之燈塔。
三貂角燈塔，為典型頂層外有環繞陽台之燈塔造型，臺灣最東邊之燈塔。

從燈塔下來後，孫志華走進對面的馬崗漁村，裡面一棟棟石屋、不整齊的錯落著，竟然還有一間小咖啡館，這家號稱「台灣最東邊的咖啡店」，是一對從軍職退役的年輕夫婦所開，當年因騎車環島而與馬崗結緣，落腳在此。孫志華說，這家店在老派的氛圍裡頭，有一顆年輕的心，老闆對咖啡沖泡極為講究，「非常非常好喝」。

馬崗街27號咖啡館是一對從軍職退役的年輕夫婦所開。
馬崗街27號咖啡館是一對從軍職退役的年輕夫婦所開。

順著「老派日曆」的介紹，孫志華來到雙溪，這裡以前是座礦業山城，80年代後期因一連串礦災而沒落，村子裡目前僅剩唯一一家打鐵舖子，見證著滄海桑田的歷史感；孫志華記得此地一家冰店頗負盛名，當然沒有放過來一碗香濃綿密的雪花冰。

大家對平溪的印象，大多數是放天燈，但近幾年因為環保及安全的理由，風潮沒有這麼熱了，孫志華說，「平溪對他最大的記憶是火車」，他說，小時候最喜歡在路邊看火車，這次特別坐上火車，沿途在嶺腳、望古及十分下車走走，曾在民歌餐廳駐唱過的孫志華，想起以前很喜歡葉佳修的「鄉間小路」這首歌，到現在有了一點年紀，才真正理解，這是一種回憶，唱的是「懷舊」。

平溪的火車月台上候車，有一種「十分幸福」的感覺。
平溪的火車月台上候車，有一種「十分幸福」的感覺。

2024老派日曆介紹了一整個台灣的故事，每翻一天都對舊時台灣多一分了解，孫志華說，現在人不喜歡長篇大論，而老派日曆裡的每一天，都有著短短的故事，明年10月的日曆裡，有許多對宜蘭的描述，例如蘇澳冷泉、丟丟銅、歌仔戲的故事，他已經訂好下次返家的目標，孫志華說，「下次我要帶著老派日曆，跟宜蘭的親朋好友說說宜蘭的故事」。

2024年老派日曆引領孫志華探訪三貂角，「老派日曆」連續六年於嘖嘖平台熱銷，募資金額超過千萬。
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老派日曆

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