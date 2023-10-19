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迎年底旅運旺季 高鐵11/3起連8周周末短期增班58班次

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖，車班與新聞無關。圖／台灣高鐵提供
高鐵示意圖，車班與新聞無關。圖／台灣高鐵提供

迎接年底旅運旺季，台灣高鐵表示，據過往旅運經驗預估，年底各類活動舉辦頻繁、旅運需求較高，規畫自11月3日至12月24日，連續8個周末實施短期增班，於每周五、周六、周日增開班次，每周最多增開8班，總計8周共增開58班次，旅客可自10月21日凌晨零時起，依開放預售時程陸續購票。

台灣高鐵表示，本次短期增班加開班次，主要集中在旅客旅運需求較高時段，包括周五下午及晚間（南下2班、北上2班，共4班）、周六早上至下午（南下2班、北上1班，共3班），以及周日中午（北上1班），每周末最多加開8班次；其中，每周五晚間8時04分，加開北上1562車次自台中站發車，以加強服務中部地區周末北上參加活動的旅客。

台灣高鐵提醒，請旅客多加利用「T -EX行動購票」App、網路訂票系統，或高鐵合作便利商店等站外通路提早訂購所需車票；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

此外，疫後高鐵旅運人次創高峰，自由座從擁擠到外溢問題頻傳，日前台中站自由座乘客更排到站外，引發議論。

高鐵今表示，持續檢視、調整自由座旅客需求較高時段及區間，自11月6日當周起，於周五及周日部分時段，針對行駛台中以北區間的列車（即南港-台中區間車），擴大自由座車廂配置數至8節。調整後，每周五南下下午5時至晚間8時，以及周日北上下午2時至晚上9時，每小時都將至少有一班行駛南港至台中區間列車，配置8節自由座車廂。

高鐵11月3日至12月24日，於每周五、周六、周日增開班次，每周最多增開8班，總計8周共增開58班次。圖／台灣高鐵提供
高鐵11月3日至12月24日，於每周五、周六、周日增開班次，每周最多增開8班，總計8周共增開58班次。圖／台灣高鐵提供

高鐵 自由座

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