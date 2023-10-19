都因跌倒骨折 台中一對「骨鬆」閨蜜急診室相見

1名67歲婦人日前才在廚房煮飯時滑了一跤，造成右側髖關節骨質疏鬆性骨折，但才剛開完刀沒多久，早上起床時又在浴室滑倒，造成左側髖關節骨質疏鬆性骨折，家人連忙送醫。未料，她的鄰居好姊妹為了趕去醫院探視，一急沒有站好也在寢室跌倒，也造成左側的髖關節骨質疏鬆性骨折。2個好閨蜜最後一同在大里仁愛醫院急診室相遇。

台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文說，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形，直到跌倒後造成骨折才察覺。骨質疏鬆症的防治，絕不是等到年老才來做，在30歲左右人體骨骼強度達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨質密度會逐年減少，骨質疏鬆症便悄悄上身。

他說，台灣即將在2025年進入超高齡社會，高齡人口的慢性病除了高血壓、高血糖和高血脂等俗稱的「三高」還有「一低」低骨密。根據國民健康署2017到2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，50歲以上的女性，約每10位就有1位有骨質疏鬆症。

另根據文獻資料，台灣人因為骨質疏鬆症所造成的髖部骨折發生率還高居亞太地區的第一名。一旦髖關節骨折將造成後續疼痛、住院、行動受限、長期臥床，甚至死亡。在2018年的國人死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，跌倒的地點則是以家中的臥室、客廳和浴室最常發生。

黃贊文說，2023年世界骨質疏鬆日的主題是建造一生「績優骨」年輕民眾藉由均衡飲食攝取足夠鈣質、運動、適度曬太陽、良好生活習慣、維持正常體重，並戒菸、酒，不僅即早存骨本也能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆症的發生。

大里仁愛醫院骨科部為了提醒老人們注意骨質疏鬆問題，日前在大里區新興宮舉辦骨質疏鬆症的篩檢及衛教講座，有9個里超過200位民眾參加，許多長者都十分關心切身的狀況。黃贊文說，骨質疏鬆症影響病人的生活品質和生命安全，提升長者在骨質疏鬆症的檢測診斷及治療，早期診斷、早期介入，已成為當務之急。