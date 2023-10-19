快訊

北市警抄鑽石大樓…意外查出自家刑警是「老司機」 萬華分局證實：記1大過

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都因跌倒骨折 台中一對「骨鬆」閨蜜急診室相見

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文說，彎腰駝背、身高減少4公分以上和下背痛是骨質疏鬆症的3大常見症狀。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文說，彎腰駝背、身高減少4公分以上和下背痛是骨質疏鬆症的3大常見症狀。圖／大里仁愛醫院提供

1名67歲婦人日前才在廚房煮飯時滑了一跤，造成右側髖關節骨質疏鬆骨折，但才剛開完刀沒多久，早上起床時又在浴室滑倒，造成左側髖關節骨質疏鬆性骨折，家人連忙送醫。未料，她的鄰居好姊妹為了趕去醫院探視，一急沒有站好也在寢室跌倒，也造成左側的髖關節骨質疏鬆性骨折。2個好閨蜜最後一同在大里仁愛醫院急診室相遇。

台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文說，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形，直到跌倒後造成骨折才察覺。骨質疏鬆症的防治，絕不是等到年老才來做，在30歲左右人體骨骼強度達到高峰，之後隨著年齡的增加，骨質密度會逐年減少，骨質疏鬆症便悄悄上身。

他說，台灣即將在2025年進入超高齡社會，高齡人口的慢性病除了高血壓、高血糖和高血脂等俗稱的「三高」還有「一低」低骨密。根據國民健康署2017到2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，50歲以上的女性，約每10位就有1位有骨質疏鬆症。

另根據文獻資料，台灣人因為骨質疏鬆症所造成的髖部骨折發生率還高居亞太地區的第一名。一旦髖關節骨折將造成後續疼痛、住院、行動受限、長期臥床，甚至死亡。在2018年的國人死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡主因第二名，跌倒的地點則是以家中的臥室、客廳和浴室最常發生。

黃贊文說，2023年世界骨質疏鬆日的主題是建造一生「績優骨」年輕民眾藉由均衡飲食攝取足夠鈣質、運動、適度曬太陽、良好生活習慣、維持正常體重，並戒菸、酒，不僅即早存骨本也能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆症的發生。

大里仁愛醫院骨科部為了提醒老人們注意骨質疏鬆問題，日前在大里區新興宮舉辦骨質疏鬆症的篩檢及衛教講座，有9個里超過200位民眾參加，許多長者都十分關心切身的狀況。黃贊文說，骨質疏鬆症影響病人的生活品質和生命安全，提升長者在骨質疏鬆症的檢測診斷及治療，早期診斷、早期介入，已成為當務之急。

他說，彎腰駝背、身高減少4公分以上和下背痛是骨質疏鬆症的3大常見症狀，民眾若有這些情況可以尋求專業骨科醫師評估與建議。

台中市大里仁愛醫院骨科部為了提醒老人們注意骨質疏鬆問題，日前在大里區新興宮舉辦骨質疏鬆症的篩檢及衛教講座。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院骨科部為了提醒老人們注意骨質疏鬆問題，日前在大里區新興宮舉辦骨質疏鬆症的篩檢及衛教講座。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文（左）說，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院骨科部長黃贊文（左）說，骨質疏鬆症是一種「無聲疾病」會使骨骼變得脆弱，多數民眾並未注意到自己骨質流失的情形。圖／大里仁愛醫院提供

骨質疏鬆 骨折 浴室

延伸閱讀

影／高雄男欠債200萬深夜遭囚禁工寮 3嫌持棍狂毆羈押獲准

雲林男發酒瘋持棍打死老母 二審仍判19年半理由出爐

2歲童慘遭黑狗撕咬…骨折、腎挫裂傷 40秒影片曝光全網怒了

如何有效「存骨本」預防骨質疏鬆？骨質疏鬆可篩檢？篩檢適合哪些族群？

相關新聞

留意空汙 明天鋒面通過中北部降雨、東北季風接力雨區轉移

今天台灣周圍仍受高壓迴流偏東風環境影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，在偏東風的持續影響下，各地清晨低溫20-2...

被酸整形後變跩 志祺七七自曝「當24年肥宅」心路歷程

探討時事議題的百萬YouTuber「志祺七七」，日前出席YouTuber年度盛事「第5屆走鐘獎」，摘掉招牌眼鏡，消瘦又俊...

超簡單！日達人教「一招」完美取出盒裝豆腐 網：終於有解了

豆腐因為價格實惠又富含優質蛋白質，一直是亞洲料理中常見的食材之一。而由於豆腐易碎且不好拿取，讓不少人在處理食材時都相當苦惱。最近便有日本網友分享如何輕鬆取出盒裝嫩豆腐的妙招，只要一個步驟，便能得到一塊完好無缺的嫩豆腐，讓不少人驚呼，「好厲害，下次一定要試看看」。

影／屏東海生館喜迎世界水母日 「塑膠水母」首亮相讓人皺眉頭

國立海生館近年人工復育包括企鵝和鯊魚、魟魚、小丑魚等魚類，色彩繽紛絢麗、具療癒感的水母也是繁殖物種之一；世界水母日將至，...

地震「黃金三角」3大錯誤假設 氣象署：防災3步驟才最可靠

至今仍很多人以為地震發生時要找出避難「黃金三角」，「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，「黃金三角」的理論是錯的，防災...

迎年底旅運旺季 高鐵11/3起連8周周末短期增班58班次

迎接年底旅運旺季，台灣高鐵表示，據過往旅運經驗預估，年底各類活動舉辦頻繁、旅運需求較高，規畫自11月3日至12月24日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。