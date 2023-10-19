薛瑞元：百億新藥基金由健保總額編列 病團憂排擠資源

健保署長石崇良日前喊出，為加速新藥納保，健保署明年要成立百億規模的癌症新藥基金，各界擔憂錢從哪來、可否永續？衛福部長薛瑞元今表示，基金將由健保總額預算編列，明年可如期上路，預算共約60億。

薛瑞元表示，癌症新藥基金財務來源規劃以健保總額支出，由總額中的暫時性支付預算編列20餘億、新藥新科技預算編列30多億，共計約60億，藉此方式讓基金明年就可上路。目前健保總額談判因付費者代表、醫界代表並無共識，待衛福部拍板，核定後明年新藥就可透過基金給付。

薛瑞元說，暫時性支付目前已有藥物在使用；至於各界關注癌友等要時間長，是因過去藥物引進台灣要先經過食藥署查驗登記，才進入健保共擬會審議、核價等程序，衛福部明年將開始平行審查機制，新藥引進時食藥署、健保署同步進行審查，讓癌友盡快用藥。

立法委員賴惠員質疑，癌症新藥審查嚴格，多採限縮給付，只有3成病友能夠用藥。薛瑞元表示，藥物須經臨床試驗確保安全性，但等藥病人很多，所以推動癌症新藥基金，作為暫行支付制度，讓病友先用藥，再搜集真實世界數據，以此為本，若效果不好就讓該藥品退出健保給付。

不過，癌友團體日前才提出擔心，認為若採健保總額編列，恐會排擠既有新藥預算，對癌友權益難有實質助益。立院厚生會曾找台灣癌症基金會、台灣乳癌病友協會、癌症希望基金會等多個癌症團體討論新藥基金成立細節，病團對基金執行細節尚有待凝聚共識，但均希望財務獨立於健保總額之外。