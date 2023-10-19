留不住人！護理公會與政府共識少 衛福部：已交換意見

疫情後護理人力荒持續延燒，加上高齡化社會來襲，照護需求提升，預估2030年還要再增加5.5萬名護理人力才可以滿足需求。為此政府日前提出12項改善策略，但中華民國護理師護士公會全國聯合會也提出改善護理環境的九項訴求，並認為與政府有共識重疊的部分不多，因此日前與衛福部討論。衛福部次長周志浩表示，當天溝通良好，後續會繼續與公會保持聯繫。

2023年護理人力執業人數約為18.6萬，政府預估2030年時需求將達到5.5萬至7.4萬人，需要投資護理人力培育以及護理人力留任，因此跨部會（教育部、考選部、衛福部）推薪資改善、職場改善的12項策略。

由於僅有三班護病比以及擴大住院整合照護計畫較有共識，護理師護士公會全聯會17日與衛福部官員針對其訴求開會討論。周志浩表示，當天溝通順暢，公會有充分表達看法，雙方也交換意見；衛福部也有表達不少訴求要考慮的方面其實很多。他強調，護理人員是我國醫療體系很重要的一塊，但是也必須顧及不同醫事人員的平衡考量。

周志浩說，三班護病比目前已經在推動，護理相關團體都有深度參與，也還持續溝通中，不是只要聽取護理團體意見，也要參考醫院看法，公會也理解。另外，男護理師在醫院服替代役一事，因為是內政部有專門法律管理，衛福部會協助轉達意見給內政部役政署讓其評估。

政府12項策略分別為：護理人員夜班費獎勵、 三班護病比達標獎勵、公職護理師比例調升、三班護病比填報、完成三班護病比標準訂定、護理友善職場典範獎勵、擴大住院整合照護計畫、智慧科技減輕護理負荷、護理新手臨床教師制度、教育部投資護理人力培育、建立跨部會護理教考用協力整合平台、增加護理師國考次數及應試科目題數由80題改為50題。

護理師護士公會全聯會9訴求為：預算編列優先補助醫院護理人員薪資，每人每月1萬元直接撥入個人帳戶鼓勵留；開放男性護理師在醫院服替代；未取得執照的實習護士執業年限延長為3年；減免護理科系學生學費及提供就業的獎金；應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費）；推動三班護病比；修訂醫院評鑑基準的護理人力配置標準；擴大「住院整合照護服務試辦計畫」；保障醫院住院護理費及居家護理訪視費點值為1點1元。