明天轉雨變涼到周末 低溫有機會低於20度 下周赴日韓注意保暖

這兩天東北季風逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天溫度很快暖熱起來，不過夜晚清晨還是有些涼意，尤其雲量比較少的區域，清晨輻射冷卻影響，低溫降到20度以下。但以現在10月即將進入下旬來說，這樣的低溫算是有點偏暖了。

吳聖宇說，目前來看，台灣北方、長江中下游地區，有一道冷鋒正在東移，預估尾端部分今晚到明天白天這段期間會掠過東海到台灣北方海面，位置相對偏北，對台灣沒有太直接的影響。

不過，他表示，地面鋒面掠過後，中高層的西風槽將會跟著往南延伸，槽底區域預估在明天到周六之間也將會掠過台灣北方繼續東移。

他說，在這段槽線南伸東移的過程中，將會帶動目前在大陸華南上空，由三巴颱風外圍所帶來的暖濕空氣跟著向東沿展，並且發展出較明顯的雲雨帶，造成台灣附近的水氣增多。配合底層東北季風增強，迎風面北部、東半部的降雨機率就會大幅提高。

吳聖宇表示，因此明天新竹以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，將陸續轉為有短暫陣雨的天氣。由於水氣是從西向東延伸進來，因此中南部山區到了明天下半天之後也會開始有些局部短暫陣雨機會，平地受影響較小，大致還是維持多雲天氣。

吳聖宇說，這種雲量較多，迎風面地區以及山區降雨機率較高的天氣型態，可能要持續到周末，如果打算安排假期活動，又不想受到天氣干擾的話，盡量往中南部走會比較好一些。

吳聖宇表示，下周一之後隨著三巴颱風消散，水氣來源消失，西邊不再有雲層東移，台灣附近就會恢復到較為單純的東北季風型天氣，以迎風面的局部短暫陣雨為主。

溫度方面，由於底層東北季風增強，預估明天溫度又會逐漸往下降，開始轉涼，周末期間北部、東北部、東部配合降雨，涼意會比較明顯，白天高溫降到23-25度左右，夜晚、清晨低溫有機會低於20度以下。中部、南部、東南部溫度還是相對較高，白天高溫27-30度，中南部局部地區可能高於30度以上，夜晚清晨低溫22-24度，如果有輻射冷卻出現會再低一點。

展望下周天氣，吳聖宇表示，東北季風大概到下周二之後又會逐漸減弱，溫度回升，降雨持續偏少。下周看起來就沒有擾動或颱風會存在南海，水氣可能會比本周更少一些。

他說，中高層則是有副熱帶高壓中心取代存在南海，這會導致北邊的西風系統下不來，對台灣的影響有限，段期間內還是很難有較明顯的冷空氣要南下的機會，暖秋的型態可能持續明顯。

吳聖宇提醒要去日韓、中國長江以北的民眾要留意，「冷空氣不往台灣來，就會往這些地方去了，溫度反而有機會偏冷，衣服可能要帶多一點才行」。