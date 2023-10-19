佛法與藝術結合 靜思法髓妙蓮華音樂劇周五小巨蛋登場

由國際知名表演藝術團隊「優人神鼓」、榮獲國家文藝獎、傳藝金曲獎等獎項的唐美雲率領的「唐美雲歌仔劇團」、臺北愛樂合唱團，以及慈濟志工以手語結合肢體、唱頌呈現佛法與藝術之美的「以善以愛照亮全球─靜思法髓妙蓮華音樂劇」，10月20日到22日將在臺北小巨蛋演出八場之外，也有兩場將透過電視直播。

以音樂、戲劇、影像及肢體等表現方式，透過環形劇場影像的概念貫穿，並結合舞臺、燈光、道具及服裝相輔相成，詮釋法華三部中的「無量義經」、「妙法蓮華經」，更使藝術成為雅俗共賞，幕幕攝心感動。

製作團隊考究2500年前佛陀的足跡，以畫面呈現佛陀講經說法之處，更以慈濟人秉持佛陀的理念身體力行於慈悲喜捨、生命教育、孝道倫理、尊師重道、敦親睦鄰等。

音樂歷經5年製作，邀約國內外知名音樂人創作音樂以及知名歌手獻唱。優人神鼓創辦人劉若瑀、藝術總監暨執行長黃誌群參與了當中的音樂創作，創作歷程耗時多年並歷經疫情時期的多重考驗，音樂呈現不同慈濟以往風格且令人感動。

慈濟基金會表示， 節目製作設計團隊皆藝術界的頂尖高手、藝術家。諸如影像設計由優人神鼓「墨具五色」及今年高雄燈會衛武營影像設計者王奕盛擔任；舞台設計由國立臺北藝術大學劇場設計學系教授暨戲劇學院院長王世信擔任；燈光設計由國立臺北藝術大學戲劇學院教授簡立人擔任，過往表演工作坊、果陀劇場、全民大劇場及明華園的多部戲劇演出皆由他負責燈光設計。

該音樂劇由慈濟主辦，臺北市政府指導，10月20日到22日在臺北小巨蛋共演繹8場，也將在10月20日與10月22日透過電視直播。