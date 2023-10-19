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超簡單！日達人教「一招」完美取出盒裝豆腐 網：終於有解了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友分享如何順利將盒裝豆腐從包裝中取出的方法。示意圖，與新聞無關，圖片來源／ぱくたそ
日本網友分享如何順利將盒裝豆腐從包裝中取出的方法。示意圖，與新聞無關，圖片來源／ぱくたそ

豆腐因為價格實惠又富含優質蛋白質，一直是亞洲料理中常見的食材之一。而由於豆腐易碎且不好拿取，讓不少人在處理食材時都相當苦惱。最近便有日本網友分享如何輕鬆取出盒裝嫩豆腐的妙招，只要一個步驟，便能得到一塊完好無缺的嫩豆腐，讓不少人驚呼，「好厲害，下次一定要試看看」。

家事達人ボム經常在網路上分享生活妙招及育兒心得，在IG上擁有2.7萬粉絲，日前她上傳了一則教學影片，傳授如何完美取出盒裝嫩豆腐的方法。

ボム表示，這個方法其實很簡單，只要在撕開盒子封膜之前，先在盒子底部四個角落中選擇一角，用剪刀剪開一部分即可，如此一來，在將豆腐倒扣至盤子時，就能滑順地倒出整塊豆腐。

該方法的原理是，透過盒子底部的缺口，讓空氣進入盒子內，便可以輕鬆將豆腐從包裝中取出。

首先將盒子底部角落剪開一部分。圖片來源／@bom_kosodate_lifehacku 影片截圖。
首先將盒子底部角落剪開一部分。圖片來源／@bom_kosodate_lifehacku 影片截圖。
接著就能輕鬆倒扣取出。圖片來源／@bom_kosodate_lifehacku 影片截圖。
接著就能輕鬆倒扣取出。圖片來源／@bom_kosodate_lifehacku 影片截圖。

不少曾為此困擾的網友紛紛在影片下留言，「好厲害！我每次都會把豆腐弄破」、「居然能這麼順利拿出來」、「完全不知道還有這招，下次一定要試試看」、「影片好療癒呀」。

影片 日本 食材

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