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楓康超市本周六11點四日鮮蛋買一送一 平均每盒38.5元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楓康超市將於10月21日早上11點，再度舉辦雞蛋買一送一活動，憑號碼牌的前100名顧客，能以77元的價格，購得2盒楓康四日鮮蛋。圖／楓康超市提供
楓康超市將於10月21日早上11點，再度舉辦雞蛋買一送一活動，憑號碼牌的前100名顧客，能以77元的價格，購得2盒楓康四日鮮蛋。圖／楓康超市提供

楓康超市今天宣布將再掀「震撼蛋」搶購熱潮，將於10月21日早上11點，舉辦雞蛋買一送一活動，憑號碼牌的前100名顧客，能以77元的價格，購得2盒楓康四日鮮蛋，平均每盒僅38.5元，每人限購一組，售完為止。

楓康超市曾經祭出雞蛋買一送一排隊價，不少顧客一大早，就在楓康超市外排起長長隊伍購買雞蛋，搶到雞蛋的民眾直呼「很划算撿到便宜。」楓康超市指出，楓康四日鮮蛋秉持新鮮、安全、便宜的原則，每顆蛋都有印日期，而且只在架上販售4天，確保絕對的新鮮度。

這款四日雞蛋冷藏低溫配送，並陳列在賣場冷藏櫃，比常溫蛋更能保證雞蛋新鮮度。楓康為保障食安，每周對四日鮮蛋進行抗生素和磺胺劑的檢驗，確保每一顆蛋都符合品質標準。

楓康超市說，這次搶購活動預計將再度帶來一波搶購熱潮，預計於10月21日早上11點，全台各門市提供四日鮮蛋「買一送一」2盒77元，數量僅限100組。

雞蛋 超市 低溫

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