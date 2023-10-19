新竹以北及宜蘭將變天 賈新興：明天高溫有3至5度降幅

今天的天氣穩定晴朗，午後山區零星短暫陣雨。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，新竹以北及宜蘭要變天了，明早出門記得帶件薄長袖衣物。

未來天氣有4個重點，賈新興說，明天午後至周六受較強東北季風影響，明天白天高溫和周六白天高溫降溫有感，明天至下周一基隆北海岸至東北角及宜花東水氣多，下周二至下周四天氣穩定晴朗。

賈新興表示，明天午後至周六受較強東北季風影響，明天午後台中以北山區及南部山區有零星短暫雨，傍晚起桃園以北及宜花轉有局部雨。周六基隆、北海岸至東北角及新北及宜蘭交界有零星短暫雨，午後南投以南山區及花蓮山區亦有零星短暫雨。

氣溫部分，留意明天白天高溫和周六白天高溫，有3至5度的降幅。

他說，周日桃園以北、東北角至宜花東有零星短暫雨，午後中部及南投以南山區亦有零星短暫雨。下周一宜花東沿海及恆春半島清晨有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨，下周二至下周四天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。

下周五午後基隆、北海岸及宜蘭山區有零星短暫雨 ，下周六午後山區轉多雲。賈新興表示，後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。