留意空汙 明天鋒面通過中北部降雨、東北季風接力雨區轉移

今天台灣周圍仍受高壓迴流偏東風環境影響，天氣風險公司天氣分析師方俊元今天表示，在偏東風的持續影響下，各地清晨低溫20-22度左右，新竹關西、苗栗西湖、花蓮鯉魚潭等地出現局部單點較低溫的情形。

他說，昨晚到今天清晨，各地並無明顯降雨，僅在恆春半島有局部短暫雨。預估今天在迎風面的東半部到恆春半島仍會是多雲偶有零星飄雨，其餘各地則是多雲到晴的天氣，在中南部山區午後有局部短暫陣雨的機會，今天是比較穩定的一天。

不過，方俊元表示，要提醒西半部的民眾，今天空氣品質在偏東風環境持續影響下，空氣汙染濃度沒有明顯的改善，呼吸道較敏感的族群出門要多加留意身體狀況。

方俊元說，預估在今天晚間到明天凌晨，將逐漸受到東北季風增強前的鋒面通過影響，各地雲量逐漸增多，山區降雨機率也會逐漸提高。

方俊元表示，周五上半天受到鋒面通過影響，在中北部地區會先有一波降雨出現，接著在下半天東北季風開始影響後，降雨區域就轉移到新竹以北到東部地區，在迎風面的北海岸到宜蘭花蓮一帶有較明顯雨勢出現的機會。

周六、周日在東北季風持續影響下，環境水氣仍較多，方俊元表示，東北部到花東地區仍有迎風面短暫雨的機會，其餘地區則是大致多雲到晴。中南部山區午後有局部短暫陣雨的可能。

至於氣溫方面，在這波東北季風影響下，北、東部氣溫在20-25度，中、南部在22-29度。有降雨的地區感受會比較濕涼。安排周末活動時多加參考天氣資訊。

昨天下午海南島西邊近海生成的今年第16號颱風三巴，方俊元表示，在未來將會在南海一帶到中國近海逐漸減弱，這個颱風距離台灣比較遠，並不會對台灣天氣帶來直接的影響，可以不用太擔心。