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地震「黃金三角」3大錯誤假設 氣象署：防災3步驟才最可靠

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「黃金三角」的理論是錯的。趴下（Drop）、 掩護（Cover）、穩住（Hold on），才是現階段面臨地震災害時最可靠、最簡單的方法，也是氣象署不斷推廣的防災觀念。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
「黃金三角」的理論是錯的。趴下（Drop）、 掩護（Cover）、穩住（Hold on），才是現階段面臨地震災害時最可靠、最簡單的方法，也是氣象署不斷推廣的防災觀念。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

至今仍很多人以為地震發生時要找出避難「黃金三角」，「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，「黃金三角」的理論是錯的，防災可不能開玩笑。趴下（Drop）、 掩護（Cover）、穩住（Hold on），才是現階段面臨地震災害時最可靠、最簡單的方法，也是氣象署不斷推廣的防災觀念。

為什麼「黃金三角」是錯誤的？氣象署說，「黃金三角」是基於建築物倒塌時可能形成的空間，當它撞擊物體或家具時，物體與牆面、地面形成一個相對安全的區域。這種說法是建立在被撞擊的物體愈大且愈堅固時，其擠壓變形愈小的原理上。擠壓變形愈小，形成的空間就愈大，因此在這個空間內的人有免於受傷可能性。

氣象署說，但絕大多數的地震傷亡者不是被震波震傷的，而是因為地震導致物品或是建築物倒塌，進而使人受傷。因此環境才是最根本的問題。

「黃金三角」的理論存在三大錯誤假設，氣象署指出，首先，它假定所有建築物在地震中都會崩塌粉碎，忽略了非結構性威脅，如物品掉落砸傷的危險。地震發生的時候，四處亂飛、掉落、位移的家具和碎玻璃是最致命的，也是在地震災害最頻繁發生的情況，而「黃金三角」理論卻忽視了這一點。

氣象署表示，其次，黃金三角理論假設我們都能預測建築物崩塌後形成的黃金三角位置，實際上這是無法預知的。地震災害導致的環境變動只有短短幾秒鐘，「你能馬上計算出到底哪裡才有足夠生存空間的黃金三角嗎？」

氣象署說，黃金三角理論假定人們可以在強烈震動中隨心所欲地移動，而實際上，大地震來臨時，人們很難快速、準確且安全地躲藏到安全的位置，很可能在移動過程中跌倒或受傷。

當大地震來臨時，氣象署表示，立刻到堅固且重心穩定之家具下（旁）趴下躲避，用手或背包等物品掩護住最脆弱的頭部，並以桌子掩護來穩住身體，是更安全的。做好趴下（Drop）、 掩護（Cover）、穩住（Hold on）仍然是最可靠且最簡單的地震防災三步驟。

地震 氣象署 建築

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