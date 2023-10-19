把握晴朗溫暖好天氣！ 周五變天 大雨又降溫

中央氣象署說，未來一周東北季風的增強減弱，對中南部影響較小，都是日夜溫差大的天氣型態，北台灣在影響期間整日較涼，時間是周末。至於今年第16號颱風三巴，未來向西北朝海南島西側海域移動，對台灣無影響。

今天各地多雲到晴，僅迎風面東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨，午後在南部地區、各地山區有局部短暫雨。

氣溫方面，今天各地早晚低溫為22到24度，感受稍有涼意，而白天各地高溫28到31度，感受溫暖偏熱。中南部日夜溫差大，早出晚歸留意溫度的變化，適時增減衣物。

周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東半部水氣增加，下半天起逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部維持多雲到晴，北台灣降雨區域較廣。其中，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，南部地區則維持午後局部短暫陣雨；下半天及夜間鋒面通過後，北部及東北部氣溫將逐漸下降。

氣象署說，須留意東北季風於下半天增強迅速，與上半天風力有顯著區別，北部海域及台灣海峽、東北部海面風力逐步增加，沿海空曠地區注意強陣風及較高的浪。

周六、周日東北季風影響，北部、東北部地區高溫下降，與前一天相比明顯感受整天偏涼，其他地區早晚亦涼；迎風面的桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

下周一至下周三東北季風減弱，降雨區域縮減為基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

26日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，27日、28日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。