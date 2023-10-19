健保癌友未住院 商業保險有望賠3成

健保署日前嚴查短期住院，導致癌友無法符合商業保險實支實付理賠條件，掀起波瀾。不少癌友向金管會申訴，保險業者仍持續認定須「住院」才能全額實支實付，若想獲理賠，癌友可「自費住院」，實支實付可改賠六成五。健保署與金管會針對此案協商，保險業者透露，未來癌友有用健保但沒住院，願理賠二到三成。

癌症希望基金會調查，四成七商業醫療險要住院才能理賠，引發爭議。近期商保業者想出折衷辦法，如果癌友有使用到健保，沒有健保床可短期住院，但採「自費」住院，實支實付平均打六五折，但有些人理賠高，有些人低，就看癌友如何跟保險公司討價還價。

健保署希望保險公司放寬規定，讓沒有住院的健保患者也能請領實支實付。據了解，保險業者希望健保署提出癌症治療大數據，包括住院人數、天數、用藥費用等，除了作為日後設計新保單之用，也可評估「沒住院健保患者請領實支實付」最後給付折數。經協商過後，保險業者私下表態，即使健保署提供數據，未符合當初合約上載明的「住院」條件，實支實付最多僅願意支付二到三成。

金管會保險局長施瓊華上周也邀集多家中大型壽險公司及壽險公會開會，保險局提出健保署的四大訴求詢問保險公司意見，包括用「批注條款」開放對未住院癌友的實支實付理賠、開發出新種保單、增加理賠、讓輕度癌症病患仍能有買防癌險的機會等。

壽險業者直言，「不要把商業保險當作社會保險」，若強壓業者接受當初不在保險合約內的非住院實支實付理賠，「等於重演防疫險之亂，而且會更嚴重。」醫療險銷量大的尤其承受更大的財務壓力。也有業者指出，癌症用藥太貴了，即使願意接受透過批註條款方式來執行，也一定得調高費率。

業者說，若片面對癌友開放，那以後其他疾病患者也來要求開放門診實支實付理賠，更一發不可收拾。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，健保署和金管會至少已展開正式對談，希望盡快取得共識。健保署長石崇良表示，已向金管會表明，期待保險業者可以透過「附約」等方式，讓被保險人可以享有應享有的權益，年底前，將再次與金管會討論，期待能達到共識。