一張駕照18歲用到75歲 民團提議道安法研商納駕照回訓制

行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，立法院交委會昨邀相關單位及專家學者辦公聽會，預計下周審議。民團在會中提出應設駕照定期回訓制度、國會報告監督機制、納入身障者團體參與會議、供職業駕駛完善道路設計等建議。交通部長王國材允諾將納入參考。

不少人認為交通亂象應歸咎於考照制度，立委邱顯智昨表示，交通部至今未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲，完全失去辨別度，是非常不負責任的管理。中華民國汽車駕駛教育學會常務理事沈育丞也說，多數人考完駕照就不會留意法規更新，建議應設有定期回訓制度。另也希望比照國外補助駕訓班VR模擬器，設計不同種類情境學習。

針對身障者平權，台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘說，此次基本法草案對於道路無障礙規範沒太多描述，許多縣市的無障礙斜坡過短、過窄、過陡，或有道路設路阻、人行道高度不統一等問題，應將身心障礙者權利公約納入基本法中，並讓身障團體參與會議。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分也說，在車輛零件製造、車輛安全審驗制度部分，應兼顧障礙者使用無障礙運輸的便利性，並加入行動不便者輔具優先使用路權的觀念；中央警察大學警監教官陳家福認為，道安工作應有向國會報告機制。

王國材說，民間參與，給交通部很大力量，針對國會報告機制、身障團體參與等建議，各部會或地方政府法規修正時都會參考，道路交通安全基本法是上位角色，法規會由各掌管部會調整，並在年度計畫提出。他也說，駕照回訓方面，現在針對違規者參加講習，是否更積極作為，會請公路局討論。