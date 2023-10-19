聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張駕照18歲用到75歲 民團提議道安法研商納駕照回訓制

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲。民團建議應設有定期回訓制度。 （示意圖） 本報資料照片
交通部未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲。民團建議應設有定期回訓制度。 （示意圖） 本報資料照片

行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，立法院交委會昨邀相關單位及專家學者辦公聽會，預計下周審議。民團在會中提出應設駕照定期回訓制度、國會報告監督機制、納入身障者團體參與會議、供職業駕駛完善道路設計等建議。交通部長王國材允諾將納入參考。

不少人認為交通亂象應歸咎於考照制度，立委邱顯智昨表示，交通部至今未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲，完全失去辨別度，是非常不負責任的管理。中華民國汽車駕駛教育學會常務理事沈育丞也說，多數人考完駕照就不會留意法規更新，建議應設有定期回訓制度。另也希望比照國外補助駕訓班VR模擬器，設計不同種類情境學習。

針對身障者平權，台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘說，此次基本法草案對於道路無障礙規範沒太多描述，許多縣市的無障礙斜坡過短、過窄、過陡，或有道路設路阻、人行道高度不統一等問題，應將身心障礙者權利公約納入基本法中，並讓身障團體參與會議。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分也說，在車輛零件製造、車輛安全審驗制度部分，應兼顧障礙者使用無障礙運輸的便利性，並加入行動不便者輔具優先使用路權的觀念；中央警察大學警監教官陳家福認為，道安工作應有向國會報告機制。

王國材說，民間參與，給交通部很大力量，針對國會報告機制、身障團體參與等建議，各部會或地方政府法規修正時都會參考，道路交通安全基本法是上位角色，法規會由各掌管部會調整，並在年度計畫提出。他也說，駕照回訓方面，現在針對違規者參加講習，是否更積極作為，會請公路局討論。

身障者 駕照 交通部長

延伸閱讀

道路交安基本法公聽會 民團提駕照回訓、國會報告監督機制

交通安全基本法效法日本 王國材：道安以人為本

【重磅快評】賴清德做夢或假消息？請陳建仁好好查清楚

EMU3000擬主跑東部 王國材：太魯閣號仍進花東

相關新聞

高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

公費流感疫苗自今年10月2日開打，共有4種廠牌，由於先前高端新冠疫苗惹議，讓不少符合公費資格的民眾出現「躲打潮」。疾管署...

把握明天好天氣！周五東北季風增強 北部降雨又轉涼

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星陣雨。周五鋒面通過，東北季風增強，中部以北地...

最新路徑出爐！颱風「三巴」增強為輕颱 氣象署揭對台影響

熱帶性低氣壓三巴下午增強成為颱風。

列車長遲到竟穿短褲上車執勤 台鐵：記過、調職懲處

台鐵一名高雄列車長今於172次自強號執勤時穿著短褲，畫面被網友拍下po網，引發討論。據了解，該名列車長因遲到改自其他站點...

嘉義連4起極淺層地震 學者監控籲：仍有梅山大地震可能性

嘉義縣新港、民雄鄉今年8、9月半個月內接連發生4起極淺層地震，引發地方鄉親憂是梅山斷層大爆發前兆，經中正大學地震研究團隊...

27歲月薪35K小資女「存到第一個百萬」透露1項最艱難心路歷程

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「月收35K的我，也存到人生第一個百萬了！」為題發文，她表示，在上個月終於存到人生中第一桶金啦！看到帳戶金額多一位數的心情「激動到很難形容」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。