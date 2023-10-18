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桃園捷運棕線交通部未審過 市府：調整後過關機會達9成

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運棕線綜合規劃案今天審查未過關，捷運工程局長劉慶豐表示內容有些地方待修正，對於未來是否成案，他抱持樂觀態度，認為通過機會大概有9成。圖／翻攝自捷運工程局官網
桃園捷運棕線綜合規劃案今天審查未過關，捷運工程局長劉慶豐表示內容有些地方待修正，對於未來是否成案，他抱持樂觀態度，認為通過機會大概有9成。圖／翻攝自捷運工程局官網

桃園市捷運棕線正辦理綜合規畫，交通部8月7日研商會議審查意見修正後，重新提報續審。桃園市捷工局今天赴市議會工作報告，龜山區多名議員關心棕線發展，局長劉慶豐表示，交通部今審查，初步回報部分內容還要修正，修正後經鐵道局審查同意後就送行政院。

民進黨市議員陳雅倫指出，捷運棕線從規畫迄今30多年，因應地方需求，從輕軌改成中運量，從高架改成地下，經了解，棕線的環境評估和建設技術都沒問題，就差經費如何分擔待確認，地方都很關心。

民進黨市議員李宗豪說，棕線改為中運量和地下化之後，興建經費增加200多億元，市長張善政在龜山一直提到希望捷運棕線能趕快開工，如果需要市政府展現更多誠意的地方，是不是由張率隊向中央爭取，相信龜山的所有市議員都會支持。

劉慶豐表示，捷運棕線綜合規畫，經費分擔未定案，這是今天審查討論的重點，相關經費預算會努力爭取，綠線延伸中壢比原先少40億元負擔，就是爭取結果；交通局審查結果在中午出爐，內容還需要修正，但修正後通過的機會大概有9成。

國民黨市議員牛煦庭表示，棕線至關重要的關卡是經費分配，行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內的最後一個會期曾講過「中央一半、地方一半」，地方政府的財政壓力也不小，應該可以依照鄭的承諾積極爭取。但他對重大建設經費分配向來不敢太樂觀看待，後面還有很多關卡要過，建議「捷運來臨前，公車要先行」，市府要合理調整交通政策。

議員 捷運

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