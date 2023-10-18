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鄭文燦稱碳費320元 環保署：明年第1季討論後才決定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部表示，碳費會由費率審議會綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，並於明年第1季提交審議會討論後決定。聯合報系資料照
環境部表示，碳費會由費率審議會綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，並於明年第1季提交審議會討論後決定。聯合報系資料照

外界關注碳費訂定時程，行政院副院長鄭文燦今稱環境部預告碳費每噸320元，遭環境部長薛富盛打臉「沒得到任何消息」。針對碳費時程規畫，環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，目前規畫以年排放量達2.5萬噸的電力夜及大型製造業為初期徵收對象，明年起碳徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價。

黃偉鳴說，碳費徵收費率將由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果等，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，並於明年第1季提交審議會討論後決定。

黃偉鳴表示，依據氣候法，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，但必須有具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

黃偉鳴強調，溫室氣體減量需多元工具推動，目前已完成公告「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」、修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」、「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，強化溫室氣體盤查查驗登錄制度，有效管理排放量；另10月12日也發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」2項子法，以擴大各界參與減碳工作。

環境部 再生能源

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