鄭文燦稱碳費320元 環保署：明年第1季討論後才決定

外界關注碳費訂定時程，行政院副院長鄭文燦今稱環境部預告碳費每噸320元，遭環境部長薛富盛打臉「沒得到任何消息」。針對碳費時程規畫，環境部氣候署副署長黃偉鳴表示，目前規畫以年排放量達2.5萬噸的電力夜及大型製造業為初期徵收對象，明年起碳徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價。

黃偉鳴說，碳費徵收費率將由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果等，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力，並於明年第1季提交審議會討論後決定。

黃偉鳴表示，依據氣候法，事業得申請自主減量計畫核定優惠費率的規定，但必須有具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善等，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

黃偉鳴強調，溫室氣體減量需多元工具推動，目前已完成公告「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」、修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」、「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，強化溫室氣體盤查查驗登錄制度，有效管理排放量；另10月12日也發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」2項子法，以擴大各界參與減碳工作。