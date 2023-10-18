快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

專案進口雞蛋預算爭議 畜產會：自有資金未規避採購法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
畜產會表示，自有資金為基金加計各年度營運的賸餘或短絀，並未規避「政府採購法」。聯合報系資料照
畜產會表示，自有資金為基金加計各年度營運的賸餘或短絀，並未規避「政府採購法」。聯合報系資料照

農業部因應國內年初缺蛋問題，今年3月委託中央畜產會執行專案進口雞蛋，但該筆預算來自何處引發爭議，畜產會今表示，自有資金為基金加計各年度營運的賸餘或短絀，約15億餘元，強調辦理各項採購事務並未規避「政府採購法」。

針對外界對畜產會自有基金的質疑，畜產會說明，自有資金為基金12億餘元加計歷年累計賸餘，合計約為15億餘元。

對於外界質疑進口殼蛋後加工為液蛋有規避採購法的疑慮，畜產會表示，而為不讓進口蛋低價進入國內市場衝擊本土蛋價格，又為妥善執行政府經費，因此將保存期限較短的殼蛋製作成較長的冷凍殺菌液蛋，作為滾動安全庫存，強調以自有資金採購液蛋，不受採購法規範，因此沒有迴避採購法問題。

另外，針對專案進口後雞蛋流向各通路，有違反112年計畫內容的質疑，畜產會澄清，專案進口雞蛋是今年3月才啟動，3月後為了滿足消費者需求，因此專案進口雞蛋分別調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後，以殼蛋方式上架各通路販售，是為滿足消費者所需殼蛋，並穩定蛋價、消弭炒作，這也是專案進口雞蛋的初衷。

畜產會指出，加工業者是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售，這本來就是蛋品加工的常態，其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，農業部也已主動公布畜產會庫存專案進口雞蛋分布7個縣市共13個倉儲的冷鏈倉儲所在地，並確保到期專案進口雞蛋不會流入市場或加工。

畜產會 雞蛋 液蛋

延伸閱讀

畜產會冷凍殺菌液蛋原產地標示錯誤 農業部急發聲明

【專家之眼】中央畜產會藏了什麼見不得人的祕密？

【即時短評】「法人」不適用採購法？開方便門對政府施政只是減分

進口蛋爭議 蔣萬安再下通牒：畜產會數據兜不攏 明天前說明

相關新聞

高端流感疫苗「躲打潮」真打不完？ 各廠牌接種率出爐

公費流感疫苗自今年10月2日開打，共有4種廠牌，由於先前高端新冠疫苗惹議，讓不少符合公費資格的民眾出現「躲打潮」。疾管署...

把握明天好天氣！周五東北季風增強 北部降雨又轉涼

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星陣雨。周五鋒面通過，東北季風增強，中部以北地...

最新路徑出爐！颱風「三巴」增強為輕颱 氣象署揭對台影響

熱帶性低氣壓三巴下午增強成為颱風。

嘉義連4起極淺層地震 學者監控籲：仍有梅山大地震可能性

嘉義縣新港、民雄鄉今年8、9月半個月內接連發生4起極淺層地震，引發地方鄉親憂是梅山斷層大爆發前兆，經中正大學地震研究團隊...

27歲月薪35K小資女「存到第一個百萬」透露1項最艱難心路歷程

日前有一名女網友在論壇Dcard上以「月收35K的我，也存到人生第一個百萬了！」為題發文，她表示，在上個月終於存到人生中第一桶金啦！看到帳戶金額多一位數的心情「激動到很難形容」。

專案進口雞蛋預算爭議 畜產會：自有資金未規避採購法

農業部因應國內年初缺蛋問題，今年3月委託中央畜產會執行專案進口雞蛋，但該筆預算來自何處引發爭議，畜產會今表示，自有資金為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。