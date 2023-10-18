專案進口雞蛋預算爭議 畜產會：自有資金未規避採購法

農業部因應國內年初缺蛋問題，今年3月委託中央畜產會執行專案進口雞蛋，但該筆預算來自何處引發爭議，畜產會今表示，自有資金為基金加計各年度營運的賸餘或短絀，約15億餘元，強調辦理各項採購事務並未規避「政府採購法」。

針對外界對畜產會自有基金的質疑，畜產會說明，自有資金為基金12億餘元加計歷年累計賸餘，合計約為15億餘元。

對於外界質疑進口殼蛋後加工為液蛋有規避採購法的疑慮，畜產會表示，而為不讓進口蛋低價進入國內市場衝擊本土蛋價格，又為妥善執行政府經費，因此將保存期限較短的殼蛋製作成較長的冷凍殺菌液蛋，作為滾動安全庫存，強調以自有資金採購液蛋，不受採購法規範，因此沒有迴避採購法問題。

另外，針對專案進口後雞蛋流向各通路，有違反112年計畫內容的質疑，畜產會澄清，專案進口雞蛋是今年3月才啟動，3月後為了滿足消費者需求，因此專案進口雞蛋分別調度給洗選業者、加工業者和代工業者，其中洗選業者洗選後，以殼蛋方式上架各通路販售，是為滿足消費者所需殼蛋，並穩定蛋價、消弭炒作，這也是專案進口雞蛋的初衷。

畜產會指出，加工業者是將進口雞蛋加工成液蛋、水煮蛋、滷蛋等方式販售，這本來就是蛋品加工的常態，其他則是由畜產會請代工業者加工後轉為畜產會的庫存，農業部也已主動公布畜產會庫存專案進口雞蛋分布7個縣市共13個倉儲的冷鏈倉儲所在地，並確保到期專案進口雞蛋不會流入市場或加工。