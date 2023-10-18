採購南韓不良快篩遭質疑 疾管署：依合約換貨

國民黨立委王鴻薇昨天質疑疫情期間快篩採購，買到韓國無效快篩，卻同意換貨。疾管署今天表示，換貨符合採購合約，新批試劑已經食藥署邊境檢驗合格，但將計罰逾期違約金。

王鴻薇昨天表示，中央流行疫情指揮中心在疫情期間，花新台幣4.7億元向廠商採購500萬劑韓國快篩試劑，卻發現無法有效偵測病毒，原要求廠商退款，卻疑似害怕廠商發布重大訊息讓事情曝光，可能轉為同意換貨，國庫將因此受損。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪指出，相關採購合約是參考行政院公共工程委員會範本，其中第9條履約標的品管第6項規定，若查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定，機關得予拒絕，廠商應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨，「這部分完全沒有修改」。

曾淑慧表示，嘉碩公司369萬餘劑未使用的回收快篩，今年3至4月重新進口新一批等量試劑，並經食藥署於邊境檢驗合格，因此基於合約進行換貨；不過因為最終交貨時間已逾合約所訂時間，因此將計罰逾期違約金。

疾管署新聞稿說明，國內近期COVID-19疫情呈緩升趨勢，預計於年底達高峰將達每日2.2萬至2.4萬人感染，為快速診斷，及早採取必要的防治措施，家用快篩試劑仍有需求，以降低疫情衝擊。

疾管署指出，嘉碩交貨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不良醫療器材案，嘉碩公司今年2月18日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，主張疾管署應給付全數貨款新台幣4億7500萬元；疾管署今年3月15日發函主張，保有追討已支付貨款權利，另持續請嘉碩公司依指揮中心指示退運回收試劑並辦理換貨。

疾管署昨天表示，森昌有限公司、嘉碩生醫電子股份有限公司，自韓國輸入交貨家用快篩試劑約532萬餘劑，經食藥署後市場抽驗發現為不良醫療器材；疾管署於去年8、9月獲知抽驗結果後，即停止付款並啟動回收作業。其中森昌公司30萬餘劑，貨款新台幣2850萬元尚未支付，將依工程會建議不付款。

嘉碩公司約502萬劑部分，疾管署說明，已使用約133萬劑，將比照工程會針對森昌公司試劑調解建議（價額為0元），循法律途徑要求退還已支付款項約7772萬元；另369萬餘劑則回收退回韓國原廠進行換貨。