空品好差！台中西屯一度紅色警戒 未來兩天可能更差

依據環境部空氣品質監測網資料顯示，今天上午8時西屯空品測站已達「紅色警示」，台中市政府立即提升應變等級、強化應變作為；此外，依預報資料顯示，20日前中南部空品還有轉差疑慮，提醒敏感族群出外做好防護措施。

環保局指出，受東北風帶入境外汙染所致，西半部空氣品質自13日起有轉差情形，台中地區部分測站偶有達橘色提醒等級（AQI>100）。

環保局表示，今天環境風場轉變，西半部位在背風側，風速較弱、擴散條件不佳，致境外汙染物滯留不易擴散加上本地汙染，中市多數測站顯示空品已達橘色提醒等級，西屯測站並有短時間達「紅色警示」等級（AQI>150），環保局隨即通知各應變單位提升應變等級至中級預警、強化應變作為。

環保局強調，今天包括通知大型固定汙染源提升應變等級、執行降載減排並進行查核作業，進行營建工地及裸露地查核，通知清潔隊及營建工地進行洗街作業，並持續執行各項科技執法，另橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局提醒，未來2天中南部擴散條件仍不佳，空品仍有達「橘色提醒」等級疑慮，提醒市民留意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩。