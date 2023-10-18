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鄭文燦預告碳費每噸320元？ 環境部長否認：沒得到任何訊息

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今早說環境部預告碳費每噸320元，環境部長薛富盛（圖）今下午接受採訪時表示，沒有得到任何消息。圖／聯合報系資料照
行政院副院長鄭文燦今早說環境部預告碳費每噸320元，環境部長薛富盛（圖）今下午接受採訪時表示，沒有得到任何消息。圖／聯合報系資料照

行政院副院長鄭文燦今出席2023年「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」開幕典禮時提到碳費議題，稱「環境部目前預告每噸320元」，但有待與經濟部及各產業對話。環境部長薛富盛今受訪時表示，自己沒有得到任何訊息，強調碳費怎麼收一定是透過碳費審議委員會來審議。

鄭文燦致詞時表示，能源轉型是關鍵，政府每年投入超過100億元預算用於淨零科技，且目光不僅放在2050年，台灣出口型經濟一定要符合國際標準，不只是歐盟碳邊境調整機制（CBAM），美國或其他國家也在建立碳稅費公式。

鄭文燦說，現在全台碳排大戶約500家，明年將公布碳盤查計算公式與碳費，「環境部目前預告一噸320元」，但有待與經濟部與各產業對話，將在明年討論後實施。

然而，環境部日前修正發布碳盤查與查驗相關3項子法，12日再公布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」，後續如「自願減量額度交易辦法」以及碳費徵收相關子法，也正加緊腳步研訂中，但並沒有「預告」或「公告」碳費每噸的費用。

薛富盛今下午接受採訪時表示，沒有得到任何訊息，也未曾接獲長官指示；薛富盛說，若長官有一些意見，可以當作參考，鄭副院長可能是引用媒體之前的報導，但強調碳費怎麼收，一定是透過未來的碳費審議委員會來審議，現在討論架設性的問題都沒什麼意思。

薛富盛先前接受經濟日報專訪時，面對碳費每噸收多少問題表示，碳費費率設計不能太便宜，每噸高於10美元（約新台幣320元）是必然，將會參考國際經驗；未來將設有碳費費率審議會，環境部將於年底前預告審議會組織辦法，並由審議會依據我國排碳狀況、排放源類型、種類、規模等因素來討論、決定。

環境部 薛富盛 鄭文燦

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