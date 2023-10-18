精明男忘東忘西 中國附醫透過AI 研發1分鐘揪出早期失智

81歲張姓男子原來精明開朗，今年初開始忘東忘西、說話顛三倒四、變沉默，懷疑罹患失智症。目前除了核磁共振MRI檢查，中國醫藥大學附設醫院人工智慧中心主任、神經部主治醫師許凱程說，中心正研發「智憶康」系統經檢測加速檢查，希望取代費時逾1小時的量表等測驗，AI一分鐘即可預測張男腦齡大於實際年齡5歲，同步推估罹早期失智症，需進行後續治療。

許凱程說，台灣進入高齡社會，衛福部統計推估，我國失智症人口超過30萬人，其中96%為65歲以上長者，預估10年內成長到50萬人，如有疑慮家人出現忘東忘西、忘記吃飯等日常生活規律會做的事情、脾氣變暴躁、猜疑等行為異常，應盡早就醫檢查以利治療。

許凱程說明，張男經檢查，心理量表(MMSE)分數低於同齡人平均值， 另傳統檢查核磁共振MRI發現為腦部腦萎縮，但傳統檢查比較大問題是排程較久，張男等了一個多月才檢查，發現有記憶問題。

他指出，人工智慧中心研發「智憶康」系統，藉由張男醫學影像，以其腦部灰質大幅退化以及腦脊髓液增加的異常比例，AI一分鐘即可預測張男腦齡大於實際年齡5歲，由於差距3歲內算正常，推估張男罹患早期失智症，有輕微的記憶退化。

許凱程說，失智症屬於腦部疾病，主要影響大腦功能導致思考與記憶能力退化，甚至產生情緒問題、語言表達力喪失、行動能力降低等症狀，通常好發於中老年族群，並隨著時間逐漸惡化。

他指出，臨床上神經科醫師以疾病史、血液檢查、認知量表測驗、心理評估、影像學檢查、生理訊號檢查等評估失智症，傳統的量表等測驗每名病人往往需花一小時以上才能完成。

中國附醫以AI腦齡預測系統、神經基因判別系統建構了「智憶康」，運用腦齡預測系統判斷出的腦部年齡與實際年齡的差異程度，可幫助臨床醫師藉此快速診斷患者失智症嚴重程度，目前該項系統還在研發階段，蒐集大數據中。

81歲張姓男子原來精明開朗，今年初開始忘東忘西、說話顛三倒四、變沉默，傳統檢查要等一個多月，中國醫藥大學附設醫院運用由人工智慧中心研發的「智憶康」腦齡預測系統加速檢查，AI一分鐘即可預測張男腦齡大於實際年齡5歲，同步推估罹患早期失智症，需進行後續治療。

中國附醫人工智慧中心主任、神經部主治醫師許凱程說，台灣進入高齡社會，衛福部統計推估，我國失智症人口超過30萬人，其中96%為65歲以上長者，預估10年內成長到50萬人，如有疑慮家人出現忘東忘西、忘記吃飯等日常生活規律會做的事情、脾氣變暴躁、猜疑等行為異常，應盡早就醫檢查以利治療。

許凱程說，張男經檢查，心理量表(MMSE)分數低於同齡人平均值， 另傳統檢查核磁共振MRI發現為腦部腦萎縮，但傳統檢查比較大問題是排程較久，張男等了一個多月才檢查，發現有記憶問題。

他指出，人工智慧中心研發「智憶康」系統為加速檢查，藉由張男醫學影像，以其腦部灰質大幅退化以及腦脊髓液增加的異常比例，AI一分鐘即可預測張伯伯腦部年齡大於實際年齡5歲，一般生理年齡與腦齡差距3歲內算正常，推估張男罹患早期失智症，有輕微的記憶退化。

許凱程說，失智症屬於腦部疾病，主要影響大腦功能導致思考與記憶能力退化，甚至產生情緒問題、語言表達力喪失、行動能力降低等症狀，通常好發於中老年族群，並隨著時間逐漸惡化。

他指出，臨床上神經科醫師以疾病史、血液檢查、認知量表測驗、心理評估、影像學檢查、生理訊號檢查等評估失智症，量表等測驗每名病人往往需花一小時以上，排隊等檢測以中國附醫為例，也要預約一個月之後。中國附醫設計以AI腦齡預測系統、神經基因判別系統建構了「智憶康」，助臨床醫師快速診斷評估失智症嚴重程度。