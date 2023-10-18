坪林居民憂返家已半夜 國道客運9028新增停靠站
新北坪林不少民眾到新店就學就業，但夜間公車班次少，若錯過市區公車一班，就要等到晚間11時，回家已半夜。立委羅明才向業者爭取增加停靠點；業者也說，行經坪林的國道客運9028夜間10時往宜蘭班次將從20日起新增停靠站坪林交流道，方便民眾返家。
大新店區內坪林與新店為共同生活圈，不少坪林居民會到新店上班上課，有些需要夜間加班或下課較晚，民眾只要一錯過當地新店客運晚間8時30分的班次，就要等到晚間11時，回到家恐都已半夜。
羅明才表示，接獲坪林居民反映，上班族及學生都要趕八點半，不然就只能待到更晚，相當不便，因此向國道客運9028路線業者大都會公司反映，並爭取9028夜間10時加停坪林交流道，業者也宣布20日起該路線夜間10時往宜蘭班次將加停坪林交流道，讓晚歸打拚的民眾和學生可以早點回家。
大都會客運副理魏光男說明，也有夜校學生跟他們說回到家太晚，該路線有些其它時段有停坪林，但夜間10時的原本沒有，就直接開往羅東，現在決定就加停坪林交流道，由於非尖峰時間，即便加停坪林，車程可能也多十分鐘而已，所以也不至於太影響赴羅東乘客的權益。
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