把握明天好天氣！周五東北季風增強 北部降雨又轉涼

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星陣雨。周五鋒面通過，東北季風增強，中部以北地區雲量增多，北部、東北部降雨明顯，甚至有局部大雨機率，中部及花東地區有局部短暫陣雨；溫度方面，桃園以北及宜蘭整天有涼意，溫度僅剩23、24度，中南部及花東地區則影響較少。

氣象署預報員官欣平指出，今、明天東北季風減弱，各地仍為多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星陣雨，午後南部及各地山區有局部短暫陣雨，整體天氣狀況不錯，中南部仍留意日夜溫差大，北部明天仍有28度以上高溫，整體偏暖。

官欣平表示，周五鋒面通過，東北季風增強，但溫度沒有馬上明顯下降，午後中部以北地區雲量增多，北部、東北部降雨明顯，甚至有局部大雨機率，中部及花東地區有局部短暫陣雨，南部則不受影響。周六、周日冷空氣下來，桃園以北及宜蘭整天有涼意，溫度僅剩23、24度，中南部及花東地區則影響較少，桃園以北、東半部及北部山區有雨，午後中南部山區也要留意降雨。

他指出，東北季風增強期間，周五下午到晚上台灣海峽北部沿海要留意風浪，更可能有8至9級陣風。下周一、周二東北季風減弱，各地再回溫，僅剩基隆北海岸、東半部有零星降雨，其他地區為多雲到晴，對中南部影響都不大。

另外，氣象署表示，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，於今天下午2點發展為第16號「三巴颱風」，以每小時11公里速度，向北北西進行。官欣平也說，三巴颱風發展緩慢且有限，預計向北北西進行再偏南接近越南北部區域，因距離台灣較遠，頂多為中南部地區帶來多雲，但不會到降雨，對台灣無直接影響。