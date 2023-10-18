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國際衝突頻傳 紅十字會籲日內瓦公約國內法化

中央社／ 台北18日電

以巴衝突死傷慘重，突顯推廣國際人道法重要性，台灣雖設置國際人道法國內法化推動小組，但過去多年卻無下文，中華民國紅十字會呼籲，儘速推廣日內瓦公約國內法化。

中華民國紅十字會今天透過新聞稿表示，去年2月間爆發俄烏戰爭，今年10月7日爆發以巴衝突，雖人道組織大聲疾呼，要求交戰國遵守國際人道法，但仍引發震撼全球的人道主義危機，不僅軍人死傷慘重，對於平民的安全及健康更是莫大的威脅。

除保護戰時受害者的日內瓦公約，國際人道法還有限制作戰方法及手段，及對違法者懲處。中華民國紅十字會表示，中華民國曾在1949年12月簽署日內瓦公約，但未批准。中華人民共和國早在1952年批准，1971年10月取代成為聯合國會員國，紅十字會與紅新月會國際聯合會席位也被取代。

中華民國紅十字會表示，曾於2014年6月請求政府成立國家國際人道法委員會，推動國際人道法國內法化。2015年1月30日國防部頒布「國防部國際人道法國內法化推動小組設置要點」，曾出席2015年3月27日、2016年3月28日及同年6月22日舉行的3次會議，但之後7年多無下文。

中華民國紅十字會認為，國際人道法涉及的範圍甚廣，建議優先將日內瓦公約國內法化。以台灣目前國際處境，要批准日內瓦公約實有困難，但不妨比照「公民與政治權利國際公約」、「兒童權利公約」及「消除對婦女一切形式歧視公約」等國內法化的模式，將日內瓦公約國內法化。

中華民國紅十字會表示，台灣承平已久，並未正視日內瓦公約及其他國際人道法的重要性，但在兩岸關係緊張，憂心發生戰爭，優先將日內瓦公約國內法化，在軍方部門及相關機關積極推廣，並在民間宣導的必要，避免觸犯戰爭罪或危害人類罪。

紅十字會

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