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病團憂未來醫療險保費增加 籲建立健康補位險

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
醫療險面臨年年調漲的壓力，病團擔心，保費繼續上漲，會讓很多年輕人都買不起，應透過政策介入成立「補位健康險」，提升民眾保險意願、降低保險業者行政成本，改善核保條件限制等問題。本報資料照片
醫療險面臨年年調漲的壓力，病團擔心，保費繼續上漲，會讓很多年輕人都買不起，應透過政策介入成立「補位健康險」，提升民眾保險意願、降低保險業者行政成本，改善核保條件限制等問題。本報資料照片

調查發現，近4成晚期癌症病人自費醫療費用超過50萬。癌症希望基金會呼籲，健保署出面整合商業保險資源，利用台灣人愛保險的特性，緩解病友財務困境。癌症希望基金會副執行長嚴必文提出，醫療險面臨年年調漲的壓力，保費繼續上漲，讓很多年輕人都買不起，應透過政策介入成立「健康補位險」，提升民眾保險意願、降低保險業者行政成本，改善核保條件限制等。

嚴必文表示，精準醫療愈來愈貴，隨超高齡社會來臨，須使用醫療資源的病人愈來愈多，健保財務壓力大，不少癌症藥品均採限縮給付，已導致台灣家庭醫療自付額占經常性醫療支出達34%，超過日本13.3%、澳洲14.7%。商業醫療保險是民眾面對醫療需求時重要支持管道，但商業保險本身也存在問題。

「七成以上癌友倚重商保，但近半數認為商保不足理賠實際治療費用。」嚴必文表示，基金會調查，癌友主要自費經濟來源，53%是商業醫療保險，不分期別癌友有44%認為支持力道不足，晚期癌友53%認為商保只能勉強甚至不足以支付醫療費用。

嚴必文指出，商業醫療保單多為多年期保險，附屬於壽險項目中，理賠項目無法跟上醫療科技發展。保險資訊雜亂，附加險推陳出新，也會導致民眾不知如何安排保險，或費用疊加造成一般家庭難以負擔。

健保署雖在前署長李伯璋時就在官網建置商保補位健保專區，將民眾需要自費的項目上傳，但實際查詢，發現網站上只是把健保未給付的癌藥成分列表，「這對民眾更買保險有何參考性，很有疑慮。」

為解決商業醫療保險困境，癌症希望基金會找來保險學者、政大商學院副院長彭金隆共商對策。嚴必文表示，根據研究，商業保險的行政管理費用達14%至36%，若能比照學保、汽機車強制險，利用健保平台，可讓商保節省行政支出。若中央政策介入，能讓保險更有公信力，投保民眾增加，把「商保水庫」做大、風險承擔能力變高，也能改善目前核保能力限制、病弱體無法投保的問題。

嚴必文強調，商保補位健保並非取代健保改革，僅希望民眾投資健康，讓自身多一份保障。商保補位險推動非一蹴可幾，當年汽車強制險也是歷經多年推動，最後車禍受害者母親連日舉牌抗議，最終才打動前總統李登輝，讓修法順利完成，病友團體會繼續倡議。

保險 健保 癌症

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