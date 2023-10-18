高山協作員日扛40公斤爬山 35歲須換人工膝關節

退化性膝關節炎不是高齡長輩的「專利」，台東縣一名35歲高山協作員長年背負40公斤物品攀爬3千公尺高山，膝蓋疼痛不止，就醫發現膝關節退化，面臨局部人工膝關節置換命運。骨科醫師鄭揚潤說，除手術外，建議病患減輕負擔及減少上山趟數，也教導對方要常做深蹲、抬腿等運動加強股四頭肌及大腿後側肌的肌耐力，長輩也一樣，預防勝於治療。

由於膝關節軟骨的老化與磨損，許多上年紀長輩常感膝蓋疼痛，無法久站或蹲下，負重或爬樓梯時疼痛更加劇烈，嚴重者可能膝關節積水與變形。台東馬偕醫院骨科醫師鄭揚潤說，病症輕者可以吃止痛藥、注射玻尿酸、高濃度血小板血漿（PRP）或類固醇藥物，嚴重者須進行全膝或局部人工關節置換。

鄭揚潤指出，求診者通常是60歲以上長輩，不過肥胖者的膝關節承受較大壓力，罹病機率比正常人高2至3倍，他接觸過最年輕的病患是從事高山負重的山青，35歲就出現早發性的退化性關節炎，經診療必須進行局部人工膝關節置換，因對方還年輕，希望先透過其他方式改善疼痛。

鄭揚潤建議病患最好能減輕負重，若因職業關係無法減輕，只能利用運動強化大腿與股四頭肌肌群的力量，讓膝關節得到充分的支持力量。此外、游泳、騎單車及散步等低衝擊性的腿部強化運動也不錯，工作或運動時戴護膝也可減緩退化症狀。