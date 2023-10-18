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手臂異物刺入感染黴菌1個月出院 醫囑慢性病人提防

中央社／ 花蓮縣18日電

花蓮慈濟醫院日前收治1名手臂因異物刺入感染黴菌的病人，確診為黑色真菌症深部感染，經投藥、切除感染組織後持續治療1個月才出院；醫師提醒，慢性病人等感染後症狀恐較嚴重。

花蓮慈濟醫院整形暨重建外科醫師張凱閎表示，病人到院時提到在8個月前工作時有異物刺入右手臂，但沒有特別注意，化膿後先手擠出膿液，沒想到傷口癒合後卻持續腫大，先到診所看診沒改善，才轉往花蓮慈濟醫院求診。

張凱閎說，經病理報告有黴菌感染，皮膚科診斷為黑色真菌症，於是會診感染科進行抗黴菌藥物、抗生素投藥治療，並切除發炎、感染組織後，進行傷口照護，之後再縫合傷口重建。

黴菌感染最主要有3種，張凱閎解釋，第1種是表皮黴菌增生，較不會造成生命危險；第2種是植入性真菌感染，大多發生在園藝工人、農夫，通常是不自覺的一些小碎片插入皮膚表層或皮下組織，直接或間接把黴菌帶入身體造成嚴重發炎。

第3種是侵襲性黴菌感染，病人須長期接受強效抗生素治療，免疫不全者較有可能遭受侵襲性黴菌感染，若經由血液循環易造成全身器官感染。植入性或侵襲性黴菌感染比較嚴重，死亡率也相對較高。

一般人免疫力正常狀況下，黴菌感染不太會有大反應，不過張凱閎提醒，免疫力低下的人，包括糖尿病、高血壓、慢性病病人，黴菌感染後症狀可能會比較嚴重。

例如這名病人有高血壓、糖尿病，可能也是造成他的病情相對比較嚴重的原因；另外，有吃免疫製劑的人也要特別注意，在執行農務時務必做好防護措施，以免產生傷口，這也是容易因感染引起較嚴重反應的族群。

黴菌 慢性病

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