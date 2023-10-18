門諾醫院獲贈全新電動內診台 預計10年嘉惠超過5萬人次

花蓮門諾醫院婦產科每月超過3000人次看診，現有內診台已有23年歷史，功能老舊。慈善團體捐贈院方一床全新的電動內診台，具有柔軟的座墊及自動升降的功能，能讓患者就診時享有舒適的醫療服務，預計10年內可嘉惠超過5萬人次。

花蓮縣有6成產婦選擇在門諾醫院生產，不過內診台老舊、坐墊硬，舒適度低，且高度固定對嬌小的孕婦或長輩極為不便，有時還得透過矮凳，費力爬上去讓醫師內診。

「台北市林思宏X5醫師慈善基金會」與營養師輕食負責人江欣樺，得知院方需求後，今天捐助一床全新的升降電動婦產科內診台，由醫務部主任王志弘、產科主任蔡啟智及婦產科醫師陳萱代表受贈。

林思宏說，自己在東部念書時，曾支援過門諾醫院診療，深感花東醫療資源不足，因見院方的需要，便與江欣樺共盡微薄力量，希望透過全自動內診台提高患者更友善的看診品質，不僅嘉惠孕產婦，也能讓長者在檢查過程中感到輕鬆、自在及安全。

坐上內診台的高姓產婦說，在新內診台上檢查過程相當舒適，隨著寶寶在肚子裡愈長愈大，挺著肚子不方便直接躺下，現在只要往診療台側坐，醫師就能操控自動升降，找到最佳看診位置，提升診療過程安全感。