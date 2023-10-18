癢到全身抓破皮又見血 傳統治療受限台大醫推新療法

從一個點擴大到全身搔癢，甚至抓到血跡斑斑？結節性癢疹會出現米粒或碗豆大小般丘疹或結節，往往只要有一顆結節發癢，就像引爆連環「癢彈」，全身其他結節也跟著癢起來。惟傳統治療方法受限多難以徹底改善，台大醫院皮膚部主任教授蔡呈芳表示，使用生物製劑可以顯著改善病灶。

結節性癢疹為慢性皮膚疾病，甚至被認為是罕病、盛行率約是十萬分之一以下，好發於壯年及中老年人；病灶外觀有明顯顆粒狀結節甚至融合成板塊，引發原因多元，除了部分合併異位性皮膚炎外，多數原因不明。依照病灶數量區分，20顆以下為輕度，20-100顆為中度，超過100顆則屬於嚴重癢疹。此外，結節性癢疹「抓了才會發生」，因此病友背部肩胛處無法輕易搔抓之處反而不易形成結節。

結節性癢疹與免疫系統、神經系統相關。蔡呈芳說，因為病灶切片檢查發現結節性癢疹有小神經增生肥厚及纖維化的現象，因此早期此病稱為神經性皮膚炎。病友一旦抓破皮、傷口感染，輕則傷口難以癒合，嚴重時可能引發敗血症。蔡呈芳也說，結節性癢疹病友併發精神病症的共病風險較高，例如飲食障礙症風險為一般人的4.5倍，自殘與ADHD注意力不足及過動症的風險高出3倍，導致憂鬱、情緒障礙或思覺失調症的風險約2倍左右。

雖然結節性癢疹需要積極治療，但是傳統治療以類固醇、冷凍治療、紫外線光療與口服免疫抑制劑為主，更嚴重者則可嘗試沙利竇胺Thalidomide，但卻有其局限性。蔡呈芳表示，外用類固醇長期使用下皮膚容易變薄且脆弱；口服類固醇可能併發水牛肩、血糖升高、白內障、青光眼、長痘痘與女性經期紊亂等。

再者，蔡呈芳說，冷凍治療是以「凍傷」原理緩解發炎搔癢反應、防止病灶惡化，但治療時疼痛、治療後容易色素沉澱；光療則是因為光線穿透性的問題，對太厚的病灶常效果不足。至於口服免疫抑制劑，主要對合併濕疹患者較有效，並且有白血球低下及感染、肝功能異常等副作用。而後線治療沙利竇胺，有嗜睡、暈眩、水腫等風險，且孕齡女性禁用，且有末梢神經病變的風險。

蔡呈芳日前出席歐洲皮膚病與性病學會年會EADV時發表使用生物製劑的研究成果，共收錄150多位患者，顯示生物製劑精準作用治療半年可以顯著改善皮膚搔癢與結節病灶的嚴重程度，甚至有機會讓皮膚恢復平整狀態。

目前生物製劑在10月已通過食藥署核准使用臨床中重度結節性癢疹治療使用，可以藉由穩定神經系統、免疫系統與皮膚，抑制第二型發炎反應，也阻斷結節性癢疹反覆搔癢與抓撓的惡性循環。蔡呈芳表示，初期自費使用一個月約四萬元。