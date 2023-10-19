半夜睡不著覺、多睡又更累！10大「睡眠監測」話題 健康管理從這做起

該如何睡個好覺？

現代人工作、生活壓力大，或多或少都有體會過睡眠上困擾，舉凡失眠、淺眠、嗜睡症等都屬於睡眠障礙的一種，根據「台灣睡眠醫學學會」調查，全台灣慢性失眠症盛行率10.7%，估計至少有200萬人有失眠困擾。有感於此，許多健康品牌、科技大廠推出幫助睡眠的食品、睡眠監測的儀器、配備等，致力改善民眾睡眠困擾。

《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出一年內（2022/08/22～2023/08/21）網友常討論的10大「睡眠監測話題」，一起來看大家都在好奇、求問哪些問題？

No.10 睡眠監測準確嗎？

睡眠監測的準確性，對於關心自己睡眠品質的人來說尤其重要，近幾年從App到穿戴裝置，幾乎具備偵測睡眠功能，但對於監測的準確度，仍有些疑慮。睡眠監測工具通常使用加速度計、心率感測器和其他感測器來收集數據，像是透過身體活動、呼吸及心率狀態來評估。但這些工具的準確性可能會受到硬體、感測器的不同，或是外在環境的影響，可能會產生不同的結果。有網友表示「有時候打坐被誤判成睡覺」、「專業的醫療器材都不一定很準了」，但也有網友認為「八成準加看趨勢還可以吧」、「長期來看自己比較還是有參考價值」。



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No.9 智慧手錶可以戴著睡嗎？

在現代科技的快速發展下，智慧手錶已經成為許多人不可或缺的配件之一，然而若要戴著睡覺，首先需要考慮的是穿戴的舒適度。錶帶材質、錶殼的大小和重量等因素，都可能影響佩戴的感受，有網友覺得「戴著睡感覺不舒服」、「一直戴著會臭會過敏」，對於皮膚較為敏感的人，選擇輕巧透氣舒適的錶帶材質更為重要。其次，智慧手錶也有一些干擾睡眠的潛在問題，像是有網友表示「睡到一半就會被閃到」、「有時候會被訊息震醒影響睡眠」，因此建議選擇可調整為睡眠模式的智慧手錶，像是Galaxy Watch6系列可同步手機的睡眠模式調暗螢幕亮度、啓動隱形LED紅外線光學感測器，可以讓人不受干擾舒適入眠。



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No.8 睡眠監測可改善失眠嗎？

如開頭提到，全台平均每五人就有一人有為失眠所苦；根據健保署2022年統計，高達144萬9855位國人因為失眠到門診就醫。經常失眠的人通常面臨著白天疲憊、情緒不穩定和認知功能下降等問題。睡眠監測可以幫助失眠患者更好地了解他們的睡眠習慣，例如入睡時間、醒來次數和深度睡眠時段；這些信息有助於調整我們的生活習慣，藉此達到更好的睡眠品質，例如，如果監測數據顯示您經常在夜間醒來，可能需要改變睡眠環境或生活習慣，以改善連續性睡眠。但也會遇到打開監測數據，卻不曉得如何調整睡眠狀況的時候，若有一位「睡眠教練」就會有很大幫助，像是Galaxy Watch6系列，就有提供電子睡眠教練的服務，針對一週的睡眠狀況，給予個人化指引與提醒，可以更有效培養良好睡眠習慣。

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No.7 睡幾小時才夠/深層睡眠該多久？

睡眠周期主要分成入睡、淺眠、深層睡眠、快速動眼四個階段，其中深層睡眠是一個睡眠周期中的重要階段，被認為對身體和大腦的健康至關重要，若能在這段時間睡好、睡滿，讓身體好好修復，對於緩解疲勞有相當大的幫助，究竟要睡多久才夠是許多人的疑問。台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師表示，成人睡眠大約需7至9小時，因人而異，有些人6小時就夠了，也有人可能需睡10小時才能睡飽；成人所需的深層睡眠，建議需有16至20%的時間，以7小時的睡眠舉例，深層睡眠時間大約67至84分鐘。可依據白天精神來判斷睡眠時間是否足夠，但也別因為這些數據，造成過多的焦慮，最後本末倒置。



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No.6 睡眠不足的影響

在現代快節奏的生活中，睡眠不足成為一個普遍的問題；常常熬夜加班到很晚，或是睡前捨不得睡，希望多保留一些休閒時間給自己，但起床後往往容易造成疲倦、嗜睡、注意力下降等狀況，造成工作效率大幅下降。秀傳紀念醫院身心科陳維均主任表示，針對研究指出，睡眠不足有可能會提高死亡機率及失智風險，還會導致自身免疫力下降，更會影響體內的荷爾蒙分泌，導致肥胖問題。除此之外，也容易造成情緒起伏變大，像是容易心情憂慮、煩躁及焦慮等等，網友討論「精神不好容易情緒波動，理智會壓不住情緒」、「之前熬夜習慣了，有次感冒連續一個禮拜」。長期的睡眠不足，還會對我們的記憶力和學習力有很大的影響；睡眠不足對身體和心理健康有著廣泛的負面影響，並可能影響工作和生活質量，千萬不可輕忽。



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No.5 提高睡眠質量的方法

睡眠質量好壞，會直接關係到我們的身心健康。然而現代生活的壓力和生活方式，使許多人面臨睡眠的問題，該如何改善睡眠問題？秀傳紀念醫院身心科陳維均主任表示，若非疾病原因，可以嘗試做好睡眠衛生習慣，幫自己弄一個睡前儀式。「睡眠衛生」即為各種維持良好的睡眠品質、睡前準備的生活習慣跟行為，其中包含了週間假日維持正常作息、打造助眠的環境、晚餐後避免咖啡因及菸酒、調節呼吸並適時的放鬆身體，有網友表示「睡前也可以聽一些輕音樂或做點瑜珈會比較好睡」。此外還有一點就是有睡意再上床，醫師解釋，這樣做除了避免因為睡不著產生過多焦慮外，也是讓我們的潛意識習慣床是用來睡覺的地方。若以上方法都無法改善睡眠質量，建議仍尋求專業的醫師評估，找出問題根源。



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No.4 要選哪款智慧手錶？

現在的智慧手錶不僅可以顯示時間，還能提供健康監測、接收訊息和運動紀錄等功能。市面上這麼多品牌，該如何挑選最適合自己的手錶？不妨以預算搭配需求，再從幾個面向進行評估。首先，針對手機品牌，確保手錶操作系統與手機的兼容度，才能發揮100%的功用；其次是手錶的功能，健康意識較高或有運動習慣的人，可著重於具有心率監測、睡眠追蹤和運動記錄等，Galaxy Watch6系列就擁有最先進的睡眠與健康功能作為基礎架構，可以協助洞悉每晚的睡眠品質，同時還有心率區間指南的功能，可事先設定跑步強度等級，隨時掌握運動節奏和目標達成率。而希望生活更加便利者，則著重於通訊及是否有導航和行動支付等功能；智慧手錶的電池壽命及錶帶材質也是一個重要考慮因素，市面上的錶帶材質有許多種，像是矽膠錶帶款式多樣且輕巧，但是帶久了會有不透氣的問題，也有網友分享「喜歡皮的錶帶，但帶久會臭實在無解」。

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No.3 睡眠監測 App推薦

越來越多的人關心自己的睡眠質量，並尋找方法來改善它。睡眠監測App可以協助追蹤睡眠習慣、分析睡眠數據，並提供有價值的建議，以下推薦三款App：「Sleep Cycle」具有智能鬧鐘功能和精細的睡眠分析工具，它可以追蹤您的睡眠階段，並在最適合的時間喚醒您，以確保您在最輕松的狀態下醒來。「Pillow」除了可以追蹤睡眠周期、心率外，還有錄製打鼾、說夢話的音訊功能，更能好好地了解睡眠習慣，有網友表示「拿來紀錄睡覺時發出的噪音還不錯」。「潮汐」結合了多種功能，除了提供睡眠品質分析外，還能透過冥想、白噪音，協助用戶放鬆身體，有助於提升睡眠品質。



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No.2 睡眠監測參數有哪些？

要深入了解睡眠狀態，睡眠監測已經成為研究和改善睡眠質量的關鍵工具之一，但是眾多數據中，哪些內容又是我們該特別注意的呢？除了了解基本的入睡時間、醒來時間、睡眠時長外，觀察淺層、深層睡眠及快速動眼期，也能了解你的睡眠品質的好壞，有些甚至還能記錄睡眠期間的心率、血氧濃度、體溫變化、鼾聲等多項功能，透過這些數據便能初步了解睡眠狀況，抓出有疑慮的點進行調整，有網友表示「像我沒睡好或很晚睡第二天的報告一定都很難看」、「健康數據的指標很多可以看各種身體的數值很有趣」。醫師提醒，智慧手錶的數據僅供參考，若有問題仍要尋求專業的醫療檢測。



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No.1 常見的睡眠障礙問題

現代人的睡眠障礙大致分為四種，首先是最常見的入睡困難，明明很累，但閉眼後腦子轉不停，翻覆30分鐘以上仍睡不著，一個不小心就看天花板到天亮；其二是睡眠品質差，一點風吹草動就會醒，或是整夜都在作夢，即使睡很久醒來依舊很累；第三是無法熟睡，沒入睡困難卻一直睡睡醒醒，或是醒了就睡不著；最後則是睡醒時間提早，也就是一個星期有三天以上提早1至2小時醒來。陳維均醫師對此表示，睡眠障礙是很主觀的感受，主要還是要跟自己之前的睡眠狀況做比較，若想解決狀況，可尋求專業醫師，看是身心疾病、身體狀況、心理壓力造成，又或是藥物引起，找出主要的原因才能對症下藥。



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年8月22日至2023年8月21日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『睡眠監測話題』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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