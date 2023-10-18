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嘉義連4起極淺層地震 學者監控籲：仍有梅山大地震可能性

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學地震研究團隊偵側監控，今天證實9月5日為主震，能量已衰減，但學者王維豪強調仍有發生梅山大地震的可能性。圖／中正大學提供
中正大學地震研究團隊偵側監控，今天證實9月5日為主震，能量已衰減，但學者王維豪強調仍有發生梅山大地震的可能性。圖／中正大學提供

嘉義縣新港、民雄鄉今年8、9月半個月內接連發生4起極淺層地震，引發地方鄉親憂是梅山斷層大爆發前兆，經中正大學地震研究團隊持續偵側監控，今天證實9月5日為主震，地震數量與能量已衰減，發生規模較大餘震危機解除，但學者仍強調有發生如梅山大地震的可能性，要大家必須謹慎防範。

嘉義新港鄉三間村、中洋村與民雄鄉平和村交界處，8月16日發生芮氏規模4.0地震，8月26日臨近處又發生芮氏規模3.8的地震，31日中午12點49分發生芮氏規模4.5，9月5日下午5點30分左右發生規模5.5地震，半個月連4起極淺層地震，縣民憂是梅山斷層前兆。

嘉義新港、民雄鄉交界處在9月5日下午5點半，發生震央在新港鄉，規模5.5地震、深度8.5公里的極淺層地震，經中正大學地震研究團隊偵側監控為主震，專任教授王維豪說，主震後能量大幅減弱，須透過衛星航照精密儀器對比，能見地殼些微變化。

專任教授王維豪表示，從地震分布與斷層面，又稱震源機制解來看，主震應是發生在梅山斷層的分支斷層而非主斷層上，原本擔心兩周內會發生較大規模的餘震，但並未出現，而且近一個月無發生規模3以上的地震，可說9月5日地震後餘震危機已經解除。

王維豪也說，嘉義地區地底有許多孕震構造，1906年梅山地震距今超過117年，雖然目前梅山斷層在地下5公里以上並無明顯的地震活動，但目前科技仍無法精確預測地震，所以大家要「無恃其不來，恃吾有以待之」的防震觀念。

王維豪強調，9月5日主震雖威力有些驚人，也造成部分危害，但釋放的能量還不到中央氣象局表訂的0.1顆原子彈能量，嘉義地區斷層隨時都有可能大爆發，若地震發生時，感到垂直跳動很大，表示震央離現場很近，務必迅速掩蔽，震後迅速離開建築物至空曠處。

圖為根據中央氣象局發布今年8、9月嘉義規模大於3的地震分布圖。圖／中正大學提供
圖為根據中央氣象局發布今年8、9月嘉義規模大於3的地震分布圖。圖／中正大學提供

地震 嘉義 中正大學

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