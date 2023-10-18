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新北環境教育獎首次有媒體參賽 聯合報獲優等角逐全國賽

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影
淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影

淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是首次有媒體參賽，將代表新北角逐國家環境教育獎。聯合報永續工作室永續長羅國俊，身為媒體不只做監督，也要求自己，建築實踐再生能源與節水節電，員工也力行環保回收。新北市環保局也說，企業願意帶領員工一起成為行動者很可貴，市府也會助一臂之力。

新北環保局今公布112年環境教育獎得主，包含個人、團體、社區、民營事業、學校及機關等6組別，共16個單位及個人獲獎，包含深耕地方的注腳雙溪負責人簡淑慧、淡水忠寮社區發展協會、看見•齊柏林基金會淡水分所、鴻海精密工業公司等，都將代表新北市角逐國家環境教育獎。

聯合報股份有限公司獲民營事業組優等獎，新北環保局指出，聯合報發揮媒體影響力，關懷台灣環境變化及氣候變遷等議題，積極監督機關、企業在永續發展上的各項措施，也十分注重環境教育。

羅國俊今代表領獎表示，聯合報系是此次獎項中唯一獲獎媒體，公司認為除了促成社會改變，也要改變自己。持續推出大量環境相關報導，例如陽光行動專題等，展現媒體使命，關注相關重大議題。

另一方面是公司在永續、環境及淨零上做努力，報社南北兩座印刷廠已在屋頂全面架設太陽能板，為能源盡一分力量；節水節電上，近年也有具體成效，用電度數逐年降低，用水比節水措施啟動前節省一半以上。公司也請所有員工落實回收，在員工餐廳用餐時自備餐具。

環保局副局長朱益君說明，此次競賽從環境教育資源整合、環境教育具體作為、成果效益等三面向做評選，每一組得獎者都有讓人稱許的具體成果，展現行動力和理念。例如獲得個人組特優獎的簡淑慧推動地方創生、發展綠色產業；看見•齊柏林透過數位典藏提供民眾與環境間對話的平台；忠寮社區長期推動農村再生計畫，制定食農教育課程。

板橋莒光國小營造多樣化的校園生態棲地，讓環境教育無所不在；鶯歌陶瓷博物館將在地製陶技術轉化為以人文環境為主軸的教育課程；鴻海精密工業實施零廢認證、減少廢棄物產生量及提升轉化率、開設環境課堂等。

淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影
淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影
淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影
淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是入選唯一媒體，後續還將代表新北角逐國家環境教育獎，報系永續工作室永續長羅國俊代表領獎。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，包含個人、團體、社區、民營事業、學校及機關等6組別，共16個單位及個人獲獎。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，包含個人、團體、社區、民營事業、學校及機關等6組別，共16個單位及個人獲獎。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，個人獎特優簡淑慧推動地方創生、發展綠色產業。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，個人獎特優簡淑慧推動地方創生、發展綠色產業。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，淡水忠寮社區發展協會長期推動農村再生計畫，制定食農教育課程，獲社區組特優獎。記者李成蔭／攝影
新北環保局今公布112年環境教育獎得主，淡水忠寮社區發展協會長期推動農村再生計畫，制定食農教育課程，獲社區組特優獎。記者李成蔭／攝影

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