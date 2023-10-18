新北環境教育獎首次有媒體參賽 聯合報獲優等角逐全國賽

淨零永續成全球關注議題，聯合報系今榮獲新北112年環境教育獎，是首次有媒體參賽，將代表新北角逐國家環境教育獎。聯合報永續工作室永續長羅國俊，身為媒體不只做監督，也要求自己，建築實踐再生能源與節水節電，員工也力行環保回收。新北市環保局也說，企業願意帶領員工一起成為行動者很可貴，市府也會助一臂之力。

新北環保局今公布112年環境教育獎得主，包含個人、團體、社區、民營事業、學校及機關等6組別，共16個單位及個人獲獎，包含深耕地方的注腳雙溪負責人簡淑慧、淡水忠寮社區發展協會、看見•齊柏林基金會淡水分所、鴻海精密工業公司等，都將代表新北市角逐國家環境教育獎。

聯合報股份有限公司獲民營事業組優等獎，新北環保局指出，聯合報發揮媒體影響力，關懷台灣環境變化及氣候變遷等議題，積極監督機關、企業在永續發展上的各項措施，也十分注重環境教育。

羅國俊今代表領獎表示，聯合報系是此次獎項中唯一獲獎媒體，公司認為除了促成社會改變，也要改變自己。持續推出大量環境相關報導，例如陽光行動專題等，展現媒體使命，關注相關重大議題。

另一方面是公司在永續、環境及淨零上做努力，報社南北兩座印刷廠已在屋頂全面架設太陽能板，為能源盡一分力量；節水節電上，近年也有具體成效，用電度數逐年降低，用水比節水措施啟動前節省一半以上。公司也請所有員工落實回收，在員工餐廳用餐時自備餐具。

環保局副局長朱益君說明，此次競賽從環境教育資源整合、環境教育具體作為、成果效益等三面向做評選，每一組得獎者都有讓人稱許的具體成果，展現行動力和理念。例如獲得個人組特優獎的簡淑慧推動地方創生、發展綠色產業；看見•齊柏林透過數位典藏提供民眾與環境間對話的平台；忠寮社區長期推動農村再生計畫，制定食農教育課程。