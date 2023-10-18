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科技把關飲用水安全 竹市府頭前溪設水質自動監測系統

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局針對第二淨水場清水採樣。圖／竹市府提供
新竹市環保局針對第二淨水場清水採樣。圖／竹市府提供

頭前溪是大新竹地區重要「母親河」，也是民生用水主要來源之一。新竹市政府環保局今天指出，正在頭前溪設置水質自動連續監測系統，預計今年底完成啟用，屆時將可達成即時監測水質及確保取水安全的雙重效益，運用科技為民眾飲水安全衛生把關。

竹市府環保局長江盛任表示，為確保市民及學童飲水安全，環保局每月針對水源保護區、3處淨水場（含第一、第二、湳雅淨水場）進行化學需氧量、重金屬、氨氮、大腸桿菌群及總菌落數等10項檢驗；竹市52處自來水管線進行重金屬、大腸桿菌群及總菌落數等8項檢驗等，目前相關水質檢測均符合水質標準。

為維護飲用水取水口水源水質，新竹市在地方「喝好水」公投通過之後訂定「新竹市廢水及污水排放管理自治條例（草案）」，規定管制執行區域內事業及一般用戶不得排放廢汙水於竹市轄內飲用水取水口上游。環保局指出，此條例經函送環境部審核，已依審查意見修正，提送市務會議通過，將送市議會審議。

環保局表示，為加強保障學生飲用水安全，市府定期稽查市內學校連續供水固定設備維護情形，並進行教育宣導，提醒學校確實辦理連續供水固定設備定期檢測水質及維護，且必須加強蓄水塔的清洗維護，避免造成自來水二次汙染而影響學童的飲水品質。

有鑒於頭前溪是新竹市民生用水主要來源之一，市長高虹安也強調，市府必須嚴格把關，除要求環保局加強頭前溪流域水污染稽查管制外，更以智慧治理方式，於頭前溪適當點位設置水質自動連續監測系統，預計今年底可完成設置，希望讓民眾能喝的更安心。

環保局指出，也希望市民們一同守護源頭水頭前溪，共同重視環保、節能減碳、做好資源回收，提高環境品質，落實全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG6環境品質。環保局相關水質檢測結果，皆公布於新竹市政府資料開放平台https://opendata.hccg.gov.tw/ ，民眾可上網查詢。

新竹市環保局針對事業單位稽查採樣水體，了解水質情形。圖／竹市府提供
新竹市環保局針對事業單位稽查採樣水體，了解水質情形。圖／竹市府提供

水質 大腸桿菌

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