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道路交安基本法公聽會 民團提駕照回訓、國會報告監督機制

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘認為，道路交通安全基本法應將身心障礙者權利公約納入，並讓身心障礙者團體參與會議。記者周湘芸／攝影
台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘認為，道路交通安全基本法應將身心障礙者權利公約納入，並讓身心障礙者團體參與會議。記者周湘芸／攝影

我國去年3千人死於交通事故，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，並送至立法院審議，立法院交委會今邀請相關單位及專家學者舉辦公聽會，有民團提出，應設有定期回訓制度、國會報告監督機制、納入身障者團體參與會議、供職業駕駛完善道路設計等建議。交通部長王國材允諾將納入參考，並請相關單位進一步討論。

立委洪孟楷今會中表示，基本法在道路施作上應有強制性落實安全基本面向，常看到各縣市新設道路仍有折衷，最後無法符合安全要求。除了新設道，既存道路也應全面盤點有多少改善需求，並逐年編列預算。立委邱顯智表示，交通部至今未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲，完全失去辨別制度，是非常不負責任的管理。

中華民國汽車駕駛教育學會常務理事沈育丞也說，多數人考完駕照後就不會留意法規更新進度，建議設有定期回訓制度。此外，包括日本、新加坡等國家考照會有VR模擬器輔助，希望政府補助駕訓班VR模擬器供學員練習，設計不同種類情境。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘建議，此次基本法草案對於道路無障礙規範沒有太多描述，許多縣市的無障礙設施斜坡過短、過窄、過陡，或道路設有路阻、人行道高度不統一等問題，應將身心障礙者權利公約納入基本法中，並讓身心障礙者團體參與會議。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分也說，在車輛零件製造、車輛安全審驗制度部分，應兼顧障礙者使用無障礙運輸的便利性，另也應加入行動不便者輔具優先使用路權的觀念，否則輪椅被迫在車道上會一再重演。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄指出，道路設計不良往往迫使職業駕駛違規，像路上有很多停車格卻沒有貨車司機卸貨格，劃設紅線卻沒有計程車載客空間。若對於交通法令或駕駛制度應有更嚴格規定、完善的道路交通設計。

中央警察大學警監教官陳家福認為，道安工作應有向國會報告機制，近7年仰賴道路交通管理處罰條例治理，發現沒有大幅改善，若沒有國會監督，人民無法知道行政院實施成效。

陽明交大運輸與物流管理學系教授吳昆峯建議，應要求基本法對應的相關法律1到2年內完成修訂，並訂定實施的日期。另也應增訂道路交通安全經費編列及保障方式。成功大學交通管理科學學系教授魏健宏則說，各級政府年度預算應有一定比例用於道安工作。

王國材指出，這次民間參與給交通部很大力量，針對國會報告機制、身障團體參與等建議，各部會或地方政府法規修正都會參考，包括基本法底下相關法規、金管會是否修改保險相關法規、教育應該在課綱法令作修改等，道路交通安全基本法是上位角色，底下法規會由各掌管部會調整，並在年度計畫要提出。

他也說，在駕照回訓制度方面，現在都是針對違規者，要不要有更積極作為會請公路局進一步討論。至於職業駕駛違規停車是兩難的課題，關鍵在於縣市政府對於計程車、貨運業停車空間是否足夠。

立法院交委會今邀請交通部等相關單位及專家學者舉辦道路交通安全基本法公聽會。記者周湘芸／攝影
立法院交委會今邀請交通部等相關單位及專家學者舉辦道路交通安全基本法公聽會。記者周湘芸／攝影

駕照 交通部長 王國材

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