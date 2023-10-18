道路交安基本法公聽會 民團提駕照回訓、國會報告監督機制

我國去年3千人死於交通事故，行政院8月通過「道路交通安全基本法」草案，並送至立法院審議，立法院交委會今邀請相關單位及專家學者舉辦公聽會，有民團提出，應設有定期回訓制度、國會報告監督機制、納入身障者團體參與會議、供職業駕駛完善道路設計等建議。交通部長王國材允諾將納入參考，並請相關單位進一步討論。

立委洪孟楷今會中表示，基本法在道路施作上應有強制性落實安全基本面向，常看到各縣市新設道路仍有折衷，最後無法符合安全要求。除了新設道，既存道路也應全面盤點有多少改善需求，並逐年編列預算。立委邱顯智表示，交通部至今未推行駕照分級制度，一張駕照18歲可以用到75歲，完全失去辨別制度，是非常不負責任的管理。

中華民國汽車駕駛教育學會常務理事沈育丞也說，多數人考完駕照後就不會留意法規更新進度，建議設有定期回訓制度。此外，包括日本、新加坡等國家考照會有VR模擬器輔助，希望政府補助駕訓班VR模擬器供學員練習，設計不同種類情境。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長莊棋銘建議，此次基本法草案對於道路無障礙規範沒有太多描述，許多縣市的無障礙設施斜坡過短、過窄、過陡，或道路設有路阻、人行道高度不統一等問題，應將身心障礙者權利公約納入基本法中，並讓身心障礙者團體參與會議。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分也說，在車輛零件製造、車輛安全審驗制度部分，應兼顧障礙者使用無障礙運輸的便利性，另也應加入行動不便者輔具優先使用路權的觀念，否則輪椅被迫在車道上會一再重演。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會理事長林志雄指出，道路設計不良往往迫使職業駕駛違規，像路上有很多停車格卻沒有貨車司機卸貨格，劃設紅線卻沒有計程車載客空間。若對於交通法令或駕駛制度應有更嚴格規定、完善的道路交通設計。

中央警察大學警監教官陳家福認為，道安工作應有向國會報告機制，近7年仰賴道路交通管理處罰條例治理，發現沒有大幅改善，若沒有國會監督，人民無法知道行政院實施成效。

陽明交大運輸與物流管理學系教授吳昆峯建議，應要求基本法對應的相關法律1到2年內完成修訂，並訂定實施的日期。另也應增訂道路交通安全經費編列及保障方式。成功大學交通管理科學學系教授魏健宏則說，各級政府年度預算應有一定比例用於道安工作。

王國材指出，這次民間參與給交通部很大力量，針對國會報告機制、身障團體參與等建議，各部會或地方政府法規修正都會參考，包括基本法底下相關法規、金管會是否修改保險相關法規、教育應該在課綱法令作修改等，道路交通安全基本法是上位角色，底下法規會由各掌管部會調整，並在年度計畫要提出。