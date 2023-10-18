快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大佛籠罩霧霾！中部空品亂糟糟 彰化員林呈紅色警示

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，大佛籠罩在霧霾中，仍有不少民眾外出運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，大佛籠罩在霧霾中，仍有不少民眾外出運動。記者劉明岩／攝影

受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，彰化縣員林市更達紅色警示，彰化縣環保局已要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，共降載3900MW，減緩中部空氣品質惡化，估計周五以後才會逐漸好轉，呼籲民眾應減少戶外活動，做好健康防護。

彰化縣環保局指出，近日環境風場為轉為東北東風至偏東風，西半部位在背風側，風速較弱擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計影響到本月20曰。

彰化縣今天早運動的民眾發現，舉目望去霧朦朦景象，依環境部空氣測站顯示，員林測站今天上午的空氣品質指數 (AQI)為154，為紅色警示全台最糟，其餘彰化測站為138、二林137、線西102均是橘色提醒。

環保局立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛，在重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣透過中臺灣區域治理平台，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天共降載3,900MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒民眾，在空氣不良時段，應減少戶外劇烈活動，外出做好自身健康防護，並隨時留意環境部空品您好空氣品質播報資訊：https://reurl.cc/l5qWQY

受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，大佛籠罩在霧霾中，仍有不少民眾外出運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，大佛籠罩在霧霾中，仍有不少民眾外出運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，仍有不少民眾到彰化縣立體育場運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，仍有不少民眾到彰化縣立體育場運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，仍有不少民眾到彰化縣立體育場運動。記者劉明岩／攝影
受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，仍有不少民眾到彰化縣立體育場運動。記者劉明岩／攝影

空氣品質 中火 火力發電廠

延伸閱讀

2023彰化縣政府馬拉松嘉年華 10月起五場賽事接力開跑！

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

颱風三巴今恐生成 高溫逾30度西半部留意空氣品質

彰化又一藍軍議員當選無效！綠未必能遞補 牽動2024地方選情

相關新聞

大佛籠罩霧霾！中部空品亂糟糟 彰化員林呈紅色警示

受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，彰化縣員林市更達紅色警示，彰化縣環保局已要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動...

桃園第三家「美豬標加豬」 食藥署：未檢出萊克多巴胺

桃園日前傳出第3家業者有美國豬肉標示出包，將美國豬肉出貨時出貨單寫「加拿大」，食藥署立即加驗該產品的萊克多巴胺殘留，結果...

開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

旅宿業喊疫後缺工喊了一年多，行政院擬開放讓旅宿業引進移工，引起不少反彈。勞動部長許銘春今在立院受訪時重申，勞動部一貫立場...

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差。周五午...

颱風三巴今恐生成 高溫逾30度西半部留意空氣品質

東北季風稍減弱今天升溫，新竹以南地區約30、31度。中央氣象署指出，昨天上午在台灣西南方海域生成熱帶低壓TD18，預估今...

心跳太快是警訊！11月嬰發病到死亡僅3天 醫提醒流感重症4前兆

流感疫情持續發威！疾病管制署17日公布上周新增8例流感重症死亡個案，其中一名為南部11個月大男嬰，因持續高燒不退、活動力下降，流感併發肺炎和心肌炎，從發病到死亡僅短短3日。對此，小兒科醫師徐嘉賢指出流感重症的4大前兆，更呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。