大佛籠罩霧霾！中部空品亂糟糟 彰化員林呈紅色警示

受空氣擴散不好影響，中部空氣品質今天上午亂糟糟，彰化縣員林市更達紅色警示，彰化縣環保局已要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，共降載3900MW，減緩中部空氣品質惡化，估計周五以後才會逐漸好轉，呼籲民眾應減少戶外活動，做好健康防護。

彰化縣環保局指出，近日環境風場為轉為東北東風至偏東風，西半部位在背風側，風速較弱擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警戒」等級，預計影響到本月20曰。

彰化縣今天早運動的民眾發現，舉目望去霧朦朦景象，依環境部空氣測站顯示，員林測站今天上午的空氣品質指數 (AQI)為154，為紅色警示全台最糟，其餘彰化測站為138、二林137、線西102均是橘色提醒。

環保局立即啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理，並通知廟宇配合環保祭祀作為，並派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛，在重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣透過中臺灣區域治理平台，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，今天共降載3,900MW(含歲檢修)，減緩中部空氣品質惡化。