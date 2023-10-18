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年底水電、修繕裝潢需求暴增250% 工期最長拖3個月

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處調查，台灣民眾的買房意願來到21個月以來新高，然而面對新一波買房潮襲來，水電、修繕師傅卻是呈現缺工狀態。年底將至，進入許多水電與修繕翻新師傅的工作旺季，無論是購買新成屋要裝修或是家中老屋想要翻修的民眾，紛紛大喊：「師傅真難找！」

根據叫修媒合平台「找師傅」的調查，年底旺季逾4成民眾會有找不到師傅的狀況，有需求民眾最好先預訂，才不會拖過年後。

年底向來是裝修產業旺季，根據「找師傅」今年第三季的調查指出，在平台上水電與居家修繕的需求已成長250%，其中木工、泥作、水電、衛浴這四大類為熱門項目，「找師傅」營運主管胡賓秩指出，在整體產業缺工的狀況下，建議大家即早預約師傅進行估價與維修，根據往年經驗，愈接近年底工程費用最高會有漲2成的狀況，工期也會因此而延長，最高可達3個月。

胡賓秩表示，目前水電師傅時常是一位難求的狀態；而年底前裝修翻新工程如木工、泥作、衛浴等皆為搶手工程，師傅們在缺工的情況下可能會將工期延長1至3個月。

一、水電叫修/電線重拉：許多人在年底前會為老屋進行電線重拉的工程。台灣對於水電工需求大，也因此民眾必須花費許多時間等待師傅接洽與檢查。

二、泥作工程：泥作施工的師傅在老屋翻修的施工流程比較靠前，目前已見到供需吃緊現象，年底有翻修需求的民眾，建議要提前三個月開始發包。

三、木作施工：許多新購屋族會在家中進行設計與空間配置，帶動木作施工的需求大漲，近期也進入許多預售屋的交屋期，木工師傅呈現一位難求的狀態。

四、衛浴裝修：衛浴裝修一直以來都是老屋翻修的最基本項目，許多民眾會將家中的浴缸整修成淋浴間，以此達到更多空間上的應用，年底此類需求量尤為大漲，建議消費者盡早預約，以免延宕到整體翻修的進度。

水電 老屋

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