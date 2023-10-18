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即使加薪也不做？水電、修繕大缺工 未來十年叫不到工成常態

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

年底向來是裝修產業旺季，根據叫修媒合平台「找師傅」今年第三季的調查指出，在平台上水電與居家修繕的需求已成長250%，年底旺季逾4成民眾會有找不到師傅狀況。不僅如此，由於近十年高職生少了20萬人，加上少子化，連師傅們本身也陷入「請不到人」、「調不到工班」的問題，只能利用人脈請其他師傅來緊急救援。

叫修媒合平台「找師傅」指出，受到「重學術、輕技職」的社會風氣影響下，教育部統計台灣近10年的高職生人數少了20萬人，加上少子化浪潮衝擊，傳統水電裝潢業早已出現人力斷層。即使教育部極積推動技職教育，然而技術人才培育並非一蹴可幾。在師傅人力短缺的情況下，光是一件馬桶漏水的案件，消費者就要等待至少3天才能被解決。

不僅如此，連師傅們本身也陷入「請不到人」、「調不到工班」的問題，只能利用人脈請其他師傅來緊急救援，目前狀況是，即使加薪也很難找到學徒，水電、修繕翻新大缺工，未來十年叫不到師傅成常態。

根據「找師傅」調查，超過4成的民眾在年底時都有找不到師傅的狀況，實際向師傅進行調查發現，有近6成的師傅表示有因缺工導致「找不到工班」以及「平均工期延長1-3個月狀況」，為了不讓業主工期拖延過久，師傅之間都會緊急互相支援。更有師傅表示，即使將薪資調漲20%，也很難找到學徒，其中也有許多人受不了艱苦的工作環境而離開，水電、裝潢產業人力短缺問題日益明顯，未來「叫不到師傅」恐怕成為常態。

水電

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