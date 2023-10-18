快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新國病肺癌來勢洶洶 你是候選人嗎？名醫分析給你聽

聯合報／ 記者蔡怡真／台北即時報導
好心肝特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明是肺癌治療的權威，也建議民眾要從預防端開始做起，做好健康管理減少罹患肺癌的機會。圖／好心肝基金會提供
好心肝特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明是肺癌治療的權威，也建議民眾要從預防端開始做起，做好健康管理減少罹患肺癌的機會。圖／好心肝基金會提供

肺癌有症狀嗎？」、「家人罹癌，我會嗎？」、「肥胖的人容易罹患肺癌嗎？」這些肺癌的健康知識你必需了解，因為肺癌已經成為新國病。好心肝大師講座10月21日邀請好心肝特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明進行新國病「沈默殺手肺癌」的相關演講，提醒民眾如何寶貝自己的肺。

講座內容從了解肺臟器官，到如何預防及治療肺癌，都能在演講中得到有用的知識。雖然，引起肺癌的直接病因，至今尚未十分確定，但專家研究分析指出，抽菸為肺癌的頭號禍首，老菸槍得肺癌的機率是不抽菸者的10至13倍，愈年輕開始抽菸、菸齡長及菸癮大的人，罹患肺癌的危機愈大。此外，吸二手菸也難逃肺癌的威脅，據統計，吸菸會使配偶、家人罹患肺癌的危險度提高30％以上。

另外，空氣汙染及工作時長期接觸致癌物，如果長期在含石棉、石油、瀝青、煤焦油等高濃度致癌源的環境下工作，非常容易誘發肺癌；而裝潢常用的部份花岡石也會發散發氡氣，當超出安全量時也成了致癌物。

由於肺癌早期症狀並不明顯，當出現咳嗽、咳血等症狀，可能就已是肺癌的中晚期了，目前雖然治療藥物已大幅進步，但相較於早期患者，晚期病人治療效果難預測，因此要對抗肺癌就必需先認識它，從預防到治療，好好的進行健康管理，是最好的對策。

好心肝大師講座將在10月21日（周六）於台大醫院國際會議中心401會議廳，蔡俊明將跟民眾分享肺癌的預防及治療，講座為免費參與，歡迎民眾報名參加。報名專線：0800-000-583

沈默的殺手肺癌已成新國病，對國人的健康威脅很大，好心肝大師講座由好心肝基金會及華泰商業銀行文教公益基金會主辧，為免費講座，歡迎民眾報名參加一起關心肺部健康。圖／好心肝基金會提供
沈默的殺手肺癌已成新國病，對國人的健康威脅很大，好心肝大師講座由好心肝基金會及華泰商業銀行文教公益基金會主辧，為免費講座，歡迎民眾報名參加一起關心肺部健康。圖／好心肝基金會提供

肺癌 抽菸 好心肝 空氣汙染

延伸閱讀

肺癌高風險 高市證明篩檢有效早發現早治療

肺癌名醫蔡俊明談預防台灣新國病 10月21日上午歡迎聆聽

不符合公費LDCT肺癌篩檢資格怎麼辧？ 肺癌名醫這樣說

台灣麻將最大黨不分區立委名單 長庚名醫盧建璋列首位

相關新聞

桃園第三家「美豬標加豬」 食藥署：未檢出萊克多巴胺

桃園日前傳出第3家業者有美國豬肉標示出包，將美國豬肉出貨時出貨單寫「加拿大」，食藥署立即加驗該產品的萊克多巴胺殘留，結果...

開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

旅宿業喊疫後缺工喊了一年多，行政院擬開放讓旅宿業引進移工，引起不少反彈。勞動部長許銘春今在立院受訪時重申，勞動部一貫立場...

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差。周五午...

颱風三巴今恐生成 高溫逾30度西半部留意空氣品質

東北季風稍減弱今天升溫，新竹以南地區約30、31度。中央氣象署指出，昨天上午在台灣西南方海域生成熱帶低壓TD18，預估今...

心跳太快是警訊！11月嬰發病到死亡僅3天 醫提醒流感重症4前兆

流感疫情持續發威！疾病管制署17日公布上周新增8例流感重症死亡個案，其中一名為南部11個月大男嬰，因持續高燒不退、活動力下降，流感併發肺炎和心肌炎，從發病到死亡僅短短3日。對此，小兒科醫師徐嘉賢指出流感重症的4大前兆，更呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！

蘋果Apple Pencil 3是閹割版？1圖比較新舊款曝「4大致命傷」讓果粉超失望

蘋果（Apple）在昨（17）日晚上無預警推出新款第三代Apple Pencil（Apple Pencil 3），定位在親民版等級，價格也只要2690元，比歷代Apple Pencil系列便宜許多，但到底差異在哪裡、是否算是閹割版？聯合新聞網《科技玩家》製表比較帶你一次看，也讓不少果粉看完這圖後直呼對Apple Pencil 3「很失望」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。