新國病肺癌來勢洶洶 你是候選人嗎？名醫分析給你聽

「肺癌有症狀嗎？」、「家人罹癌，我會嗎？」、「肥胖的人容易罹患肺癌嗎？」這些肺癌的健康知識你必需了解，因為肺癌已經成為新國病。好心肝大師講座10月21日邀請好心肝特聘胸腔內科教授、台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明進行新國病「沈默殺手肺癌」的相關演講，提醒民眾如何寶貝自己的肺。

講座內容從了解肺臟器官，到如何預防及治療肺癌，都能在演講中得到有用的知識。雖然，引起肺癌的直接病因，至今尚未十分確定，但專家研究分析指出，抽菸為肺癌的頭號禍首，老菸槍得肺癌的機率是不抽菸者的10至13倍，愈年輕開始抽菸、菸齡長及菸癮大的人，罹患肺癌的危機愈大。此外，吸二手菸也難逃肺癌的威脅，據統計，吸菸會使配偶、家人罹患肺癌的危險度提高30％以上。

另外，空氣汙染及工作時長期接觸致癌物，如果長期在含石棉、石油、瀝青、煤焦油等高濃度致癌源的環境下工作，非常容易誘發肺癌；而裝潢常用的部份花岡石也會發散發氡氣，當超出安全量時也成了致癌物。

由於肺癌早期症狀並不明顯，當出現咳嗽、咳血等症狀，可能就已是肺癌的中晚期了，目前雖然治療藥物已大幅進步，但相較於早期患者，晚期病人治療效果難預測，因此要對抗肺癌就必需先認識它，從預防到治療，好好的進行健康管理，是最好的對策。