開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

旅宿業喊疫後缺工喊了一年多，行政院擬開放讓旅宿業引進移工，引起不少反彈。勞動部長許銘春今在立院受訪時重申，勞動部一貫立場是以本國勞工就業為優先，尊重交通部作為中央目的事業主管機關的提案權，但開放與否，必須交由跨國勞動力政策協商諮詢小組討論，她也向旅宿業者喊話「心態要調整」，盼多給國人就業機會。

為化解缺工，日前傳行政院擬放行讓旅宿業聘雇移工。對此，全國產業總工會昨發聲明反對擴大引進移工，並呼籲執政者不要只為資方想，在勞動力市場供不應求、勞工薪資議價能力終於有機會提升之時，扼殺了台灣勞工爭取調高薪資與工作條件的機會，淪為台灣低薪的幫凶。

許銘春今在立法院受訪時也強調，目前尚未開放服務業引進移工，移工開放是很嚴重的議題，必須慎重看待。勞動部一向立場是以本國勞工就業為優先，交通部作為旅宿業的中央目的事業主管機關，對缺工議題有提案權，但對移工開放與否，還是必須交由政策小組討論才能定案，目前還未收到交通部提案。

她進一步說，行政院上周會議也定調應優先媒合國人就業，媒合沒結果再考慮開放，相信交通部應會納入參考，「這是一個態度，還是以本國勞工就業為優先。」

對於疫後改善缺工擴大就業方案媒合率低，許銘春指出，觀光署統計報過來的缺工人數是1000多人，勞動部推介了5倍的人數，推介5000多人，但媒合人數不到500人，等於媒合率不到1成，原因是旅宿業者主觀認為推介過去的中高齡、二度就業婦女等不能勝任工作，多達3成4求職者一直在等面試通知，但各行各業都面臨缺工，現在是事求人，勞工不可能乾等，「旅宿業者心態必須要調整」。

許銘春說，勞動部會了解、檢討媒合率低的原因，但也盼旅宿業者多給國人就業機會，一起為缺工議題努力。