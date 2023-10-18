賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差。周五午後東北季風增強，周六北部及東北部高溫約降3到5度，呼籲民眾注意增添衣物。

賈新興指出，明天至周五中午前天氣穩定晴朗，午後山區零星短暫陣雨。周五午後至周六受較強東北季風影響，周五午後起新竹以北及宜花轉有局部雨，午後中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。

周六日基隆、北海岸及宜花有零星短暫雨，午後中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。留意周五白天高溫和周六白天高溫，有3至5度的降幅。

賈新興指出，今天各地溫度較高，台北高溫約30度，中南部約31度，各地低溫約23到24度，周五午後東北季風增強，周五白天高溫和周六白天高溫降溫有感，北部及東北部高溫降3到5度，低溫約降成22度。

賈新興指出，周六到至下周一（23日）基隆北海岸至東北角及宜花東水氣多。下周日（22日）桃園以北、東北角至宜花東有零星短暫雨，午後山區亦有零星短暫雨。下周一宜花東沿海清晨有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨，24日至26天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。27日午後基隆、北海岸及宜花山區有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。