快訊

藍白合陷僵局！侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

有iPhone「換換病」超虧、手機愈用愈久才對？內行人曝1動作攤平更划算

飲食清淡不菸酒 34歲女健檢竟卵巢癌晚期！不完全「沉默」觀察5難辨症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差，今明兩天則氣溫較高。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差，今明兩天則氣溫較高。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差。周五午後東北季風增強，周六北部及東北部高溫約降3到5度，呼籲民眾注意增添衣物。

賈新興指出，明天至周五中午前天氣穩定晴朗，午後山區零星短暫陣雨。周五午後至周六受較強東北季風影響，周五午後起新竹以北及宜花轉有局部雨，午後中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。 

周六日基隆、北海岸及宜花有零星短暫雨，午後中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。留意周五白天高溫和周六白天高溫，有3至5度的降幅。

賈新興指出，今天各地溫度較高，台北高溫約30度，中南部約31度，各地低溫約23到24度，周五午後東北季風增強，周五白天高溫和周六白天高溫降溫有感，北部及東北部高溫降3到5度，低溫約降成22度。  

賈新興指出，周六到至下周一（23日）基隆北海岸至東北角及宜花東水氣多。下周日（22日）桃園以北、東北角至宜花東有零星短暫雨，午後山區亦有零星短暫雨。下周一宜花東沿海清晨有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨，24日至26天氣穩定晴朗，午後山區有零星短暫雨。27日午後基隆、北海岸及宜花山區有零星短暫雨。但後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

高溫 賈新興 東北季風

延伸閱讀

賈新興：東北季風周五起增強 北部周六高溫下降3-5度

賈新興：聖嬰現象將成型 今年地球全年氣溫有機會再創新高

賈新興曝未來天氣5重點 11月宜蘭留意異常降雨

賈新興：下周2颱風生成機率高 東北季風跟颱風是否共伴效應需觀察

相關新聞

開放旅宿業引進移工？ 勞長：業者心態要調整「本國人就業優先」

旅宿業喊疫後缺工喊了一年多，行政院擬開放讓旅宿業引進移工，引起不少反彈。勞動部長許銘春今在立院受訪時重申，勞動部一貫立場...

賈新興：未來10天中南部空氣品質較差 東北季風增強周六北部降3-5度

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天，中南部多位於背風處，汙染物易累積，空氣品質較差。周五午...

颱風三巴今恐生成 高溫逾30度西半部留意空氣品質

東北季風稍減弱今天升溫，新竹以南地區約30、31度。中央氣象署指出，昨天上午在台灣西南方海域生成熱帶低壓TD18，預估今...

心跳太快是警訊！11月嬰發病到死亡僅3天 醫提醒流感重症4前兆

流感疫情持續發威！疾病管制署17日公布上周新增8例流感重症死亡個案，其中一名為南部11個月大男嬰，因持續高燒不退、活動力下降，流感併發肺炎和心肌炎，從發病到死亡僅短短3日。對此，小兒科醫師徐嘉賢指出流感重症的4大前兆，更呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！

蘋果Apple Pencil 3是閹割版？1圖比較新舊款曝「4大致命傷」讓果粉超失望

蘋果（Apple）在昨（17）日晚上無預警推出新款第三代Apple Pencil（Apple Pencil 3），定位在親民版等級，價格也只要2690元，比歷代Apple Pencil系列便宜許多，但到底差異在哪裡、是否算是閹割版？聯合新聞網《科技玩家》製表比較帶你一次看，也讓不少果粉看完這圖後直呼對Apple Pencil 3「很失望」。

新北河濱秋季獨特景緻 台灣欒樹悄悄掛起一串串紅寶石

天氣漸轉涼，新北土城、樹林、八里左岸等多處河濱公園已經可以看到台灣欒樹悄悄變裝，從原本全樹金黃色花朵，到只留下小巧可愛的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。