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心跳太快是警訊！11月嬰發病到死亡僅3天 醫提醒流感重症4前兆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名11個月大男嬰，因流感重症死亡。小兒科醫師徐嘉賢指出，流感發生重症前，通常有4大徵兆，呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！示意圖，本報資料照片
一名11個月大男嬰，因流感重症死亡。小兒科醫師徐嘉賢指出，流感發生重症前，通常有4大徵兆，呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！示意圖，本報資料照片

流感疫情持續發威！疾病管制署17日公布上周新增8例流感重症死亡個案，其中一名為南部11個月大男嬰，因持續高燒不退、活動力下降，流感併發肺炎和心肌炎，從發病到死亡僅短短3日。對此，小兒科醫師徐嘉賢指出流感重症的4大前兆，更呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防重症發生！

徐嘉賢在「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」臉書表示，一般得到流感病毒，絕大部分都是輕症，等待一段時間就會痊癒，但有極少數會進入「重症」關卡，病毒會入侵腦部、心臟或肺部，引起腦炎、心肌炎、肺炎，這時候就容易出現心跳加快、呼吸困難、胸痛咳血和意識改變等4大重症前兆。

心跳加快

「小朋友在不發燒的時候，心跳仍然很快就需特別注意」，徐嘉賢表示，在家裡面雖然沒有聽診器，但可以將手放在小朋友的胸口上，感受一下速度，就可以算出1分鐘的心跳次數。徐嘉賢也指出，發燒的時候，心跳跟呼吸都會變快，所以觀察的時機，要在沒有發燒的時候才會準確。

小朋友1分鐘心跳速度正常範圍：

新生兒：110～150
2歲：85～125
4歲：75～115
＞6歲：60～100

呼吸困難、胸痛咳血

徐嘉賢表示，呼吸速度同樣是在不發燒的時候觀察，如果病毒侵入肺部、心臟，就會呼吸困難，顯得呼吸費力，合併肋骨或鎖骨上凹、甚至嘴唇發紫，皮膚看起來會出現大理石斑。如果有肺水腫的症狀，咳嗽可能伴隨一些粉紅色類似血液的東西，就可能是流感重症前兆。

意識改變

徐嘉賢說明，如果感冒症狀一發不可收拾，甚至會出現意識改變、精神欠佳的狀況，觀察的時機也是在沒有發燒的時候。為避免小朋友出現以上4大流感重症前兆，徐嘉賢也呼籲家長盡快帶小朋友施打流感疫苗，能有效預防流感重症！

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