颱風三巴今恐生成 高溫逾30度西半部留意空氣品質

東北季風稍減弱今天升溫，新竹以南地區約30、31度。中央氣象署指出，昨天上午在台灣西南方海域生成熱帶低壓TD18，預估今有機會生成為今年第16號颱風「三巴」，朝西北方向，往位在海南島西側、越南之間的東京灣移動，可能影響越南北部、海南島等地，對台灣天氣沒有直接影響。

天氣風險公司天氣分析師方俊元指出，隨著大陸高壓中心東移出海，台灣周邊轉成高壓迴流偏東風環境影響，迎風面東半部多雲有短暫雨，中北部多雲到晴較穩定，南部受南方中層水氣北移影響，是多雲天氣、山區偶有局部短暫飄雨可能。

明天仍是高壓迴流偏東風環境，天氣型態仍與今天相似，受南方水氣北移持續影響，不僅南部，中部也有機會受影響，是多雲為主天氣、山區偶有局部短暫雨；北部則多雲時晴、山區有有局部短暫降雨；東半部多雲到陰有短暫雨。

方俊元指出，這兩天高壓迴流偏東風影響下，北、東部高溫可來到27-29度，中、南部28-31度；低溫各地普遍在21-24度左右，局部地區日夜溫差可能較明顯。

方俊元指出，偏東風環境下，西半部地區為背風側，空氣品質將會受到影響，空氣汙染物不容易擴散排解，敏感族群在出門時可能要多注意身體狀況。

周五白天會有下一波東北季風增強南下，偏北風帶來較多水氣，迎風面北部先迎來一波降雨，隨著風向轉東北風後，水氣往東半部轉移，降雨將會變成在大台北北海岸至東北角到東半部為主，其餘地區則多雲到晴，只有中南部山區在午後可能有局部短暫降雨。