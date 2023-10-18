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為數據好看？全國近4成空品維護區 竟設在風景區

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
全國畫設五十九處空品維護區，禁止或限制高汙染車輛進入。圖為高雄壽山動物園空品維護區。記者劉學聖／攝影
全國畫設五十九處空品維護區，禁止或限制高汙染車輛進入。圖為高雄壽山動物園空品維護區。記者劉學聖／攝影

環境部二○二○年八月核定台北港為全國第一處空氣品質維護區後，目前全國已在十九縣市、畫設五十九處空維區，透過禁止或限制高汙染車輛進入，實施移動汙染源管控；其中高達三分之一、廿二處空維區卻設在風景區，如南投縣日月潭、嘉義縣阿里山、台東縣鹿野高台等。環團批評空維區應優先聚焦於交通汙染濃度高處，設在風景區的成效數據當然好看。

據環境部統計，目前全國五十九處空維區，有廿二處在風景區，其他包括港口六處、轉運站八處、機場兩處、中小學、醫院八處、其他十三處，代表原本空汙較不嚴重的風景區空維區就占三分之一，遭外界質疑，為何不把資源優先放在空氣汙染較嚴重的工業區等處。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，空品不良三大主因為本島汙染源、境外汙染源及大環境氣候等，能改變的就是降低本島汙染排放。

王敏玲說，空維區主要針對交通線性移動的減量，但像高雄空維區畫設在壽山動物園、駁二、澄清湖等風景區，雖讓柴油車符合管制規定比率變高，卻非高雄交通量大的地點，各縣市空維區應增多且盤點設在交通流量大的地點。

環境部大氣司長蔡孟裕解釋，觀光區與工業區、港區設置的性質不同，但是絕對鼓勵縣市政府在汙染嚴重處畫設空維區。

蔡孟裕表示，觀光區是台灣門面之一，設置空維區維護整體環境品質，盼國人及外國遊客能有較好的體驗；港區及工業區則是針對移動性汙染源，著重在汙染情況。

蔡孟裕說，柴油引擎廢氣被世衛組織公告為一級致癌物，且大型柴油車ＰＭ二點五排放強度遠高於其他車種，由於現行法令尚未要求柴油車須訂定執行排氣檢驗，環境部才要求各縣市畫設空維區。

環境部今年宣布，柴油車排氣檢驗新制將自明年起開始辦理，會以有汙染疑慮的柴油車作為排氣定期檢驗對象，排氣檢驗不合格者，隔年起應連續二年做排放空汙定期檢驗，二年定期檢驗合格後，第三年才可免除定期檢驗。

另外，蔡孟裕解釋，空維區規定要取得自主管理標準才能進入，明年起柴油車需進行定檢，就算通過定檢，如果沒有符合四期以上標準或取得優級（或同等級以上）的自主管理標準，仍會裁罰；若定檢時不僅通過還符合四期甚至優於其標準，就會直接給予標章。

22處空品維護區 設在景點 製表／胡瑞玲
22處空品維護區 設在景點 製表／胡瑞玲

環境部 空氣品質 空氣汙染

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