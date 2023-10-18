有行旅 與謝哲青走進北義

義大利深厚的歷史文化底蘊，使其成為歐洲文藝發展的基石，知名作家、旅行家謝哲青，曾在臉書自述：「義大利，對我個人而言，具有改變人生的重大意義」，十一月二日有行旅邀請謝哲青與旅人，一起走進北義、威尼斯的流金歲月，走訪貴族遺跡以及隱身在歲月洗禮下的風華義大利。

有行旅『風華義大利-走進北義、威尼斯的流金歲月』旅程將造訪義大利北部「倫巴第」和「威尼托」兩大區，登上義大利最美湖泊加爾達湖中的加爾達島，拜訪Cavazza家族絕美花園與城堡，並駕駛復古敞篷車漫遊山徑；還乘坐建於一九四六年的古老平底帆船，遊覽威尼斯潟湖，細細品味延續自拜占庭帝國下專屬威尼斯的貴族品味。

謝哲青「風格義大利」講座／餐酒會的舉辦時間為十一月二日上午十時半至下午三時，地點為台北海峽會安東廳，費用則為五九八○元（附兩款餐酒）。報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。