台中四方客運又欠薪 62駕駛請假

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者前天未依約撥付薪資給駕駛員，六十二名駕駛昨集體請假，發動怠工，業者因此取消所經營十三條路線的四七○班次，嚴重影響民眾乘車權益。台中市交通局表示，依契約規定共開罰二三五萬元，函請四方客運限期改善，否則不排除將收回全部路權。

市議員曾威表示，住在中市大肚區的長輩，相當倚從四方客運開往烏日林新醫院、霧峰亞大醫院的二四五路公車開往，但昨天上午七班次都沒發車，許多老人家無法看病回診，須改搭計程車或請家人抽空載去，相當不便。西屯區的三五五號公車，上午八班次都沒發車，下午只發三班次，許多國中小生、家庭主婦出門都沒車可搭。

中市府昨天緊急協調七家客運業者啟動代駛，確保乘客有車可搭，勞工局長張大春表示，將會協助勞工解決勞資爭議，確保權益。

交通局指出，四方客運今年第一季起因積欠薪資，造成駕駛員大量流失，十三條公車路線班次大量取消，本月連續二次公告延遲發放薪資，前天又公告要拖到十一月十五日才撥付，導致駕駛發動怠工。

四方客運是唐榮車輛科技公司轉投資的子公司，目前總共六十名司機、合計遭公司欠薪約二七六萬元。四方客運昨表示，盼近日再舉行第二次協商會議，並主張今年五至九月的虧損補助、約一千六百萬元，市府能一次支付。

近五十名司機昨天擠在中市府一樓會議室，逐一填表申請勞資調解。洪姓司機代表說，公司九月薪水只發了一半，十月薪水也只發底薪，每名駕駛被拖欠四至六萬多元，對公司已無信心，要求發放拖欠薪水，並依照勞基法終止勞動契約，給付資遣費。他也呼籲曾介入協調的交通局不要再撥補助款，或直接發薪資給司機。

交通局則表示，要求業者拿到客運業補助時，應先給駕駛薪水，但是四方客運經理沈其鴻說，公司的成本不只薪資，還有場站租金、電費等，無法把補助款全部發給員工薪資，更決定縮減營業規模，包括場站、駕駛員工數等。